Зеленский назвал сумму, необходимую на восстановление Украины

Владимир Зеленский на круглом столе в рамках мероприятий весенней сессии МВФ в апреле заявил, что Украина, по предварительным оценкам, потеряла 550 млрд долларов, передает Zakon.kz.

Владимир Зеленский заявил, что для восстановления Украины понадобится приблизительно 600-800 млрд долларов, точная сумма будет известна после прекращения военного конфликта, сообщает РИА Новости.

Шестьсот-восемьсот миллиардов – это то, что говорили в Лугано (Швейцария). Сумма была публичная, говорилось, что мы считаем, что разрушение было таких объемов с проверенной аналитикой. Чтобы все заново восстановить, нужны примерно такие объемы. Владимир Зеленский

При этом он отметил, что на сегодня сложно назвать точную сумму. По его словам, нужно сосредоточиться на скорых вещах – восстановлении определенной инфраструктуры, в том числе образовательной, портовой, транспортной и жилой.

В середине марта премьер Украины Денис Шмыгаль призывал партнеров помочь наполнить фонд восстановления Украины, заявив, что потребуется 500 млрд долларов.