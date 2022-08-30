Зеленский назвал сумму, необходимую на восстановление Украины
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Владимир Зеленский на круглом столе в рамках мероприятий весенней сессии МВФ в апреле заявил, что Украина, по предварительным оценкам, потеряла 550 млрд долларов, передает Zakon.kz.
Владимир Зеленский заявил, что для восстановления Украины понадобится приблизительно 600-800 млрд долларов, точная сумма будет известна после прекращения военного конфликта, сообщает РИА Новости.
Шестьсот-восемьсот миллиардов – это то, что говорили в Лугано (Швейцария). Сумма была публичная, говорилось, что мы считаем, что разрушение было таких объемов с проверенной аналитикой. Чтобы все заново восстановить, нужны примерно такие объемы.Владимир Зеленский
При этом он отметил, что на сегодня сложно назвать точную сумму. По его словам, нужно сосредоточиться на скорых вещах – восстановлении определенной инфраструктуры, в том числе образовательной, портовой, транспортной и жилой.
В середине марта премьер Украины Денис Шмыгаль призывал партнеров помочь наполнить фонд восстановления Украины, заявив, что потребуется 500 млрд долларов.
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