Заговор абсурда – "рейдерский захват" или "охота на ведьм"?

Январские события спровоцировали не только позитивные тектонические сдвиги в переустройстве страны. Обратной стороной стартовавшего процесса "очищения" от негативного прошлого стал самый настоящий разгул "охоты на ведьм", сообщает Zakon.kz.

Некоторые представители отечественного бизнеса решили, что возникший период "безвременья" – удобный повод для решения своих проблем за чужой счет. Под видом озабоченности судьбой незаконно выводимых за рубеж государственных денег они ловко пытаются манипулировать информационной повесткой с тем, чтобы под шумок провернуть схемы, направленные на защиту собственных экономических интересов.

Наделавшая много шума в СМИ и социальных сетях истерия с якобы рейдерским захватом гостиничного комплекса DoubleTree by Hilton Almaty из этой серии. Несмотря на то, что ключевые события, связанные с этим отелем, имели место быть два года назад и касались вовсе не "незаконного отъема собственности", как преподносится сегодня, а банального неисполнения собственником обязательств по кредитному займу, сегодня этот эпизод грамотно "переупаковывается" и выносится на суд общественности как "преступление века". "Легенда", конечно, чистой воды пустышка, но поддерживать внимание к ней позволяет откровенно притянутая за уши версия о причастности к "делу" одного из государственных предприятий, которое, как утверждают "обличители", возможно, но это не точно, что-то мутит с бюджетными деньгами. На этой мякине и возводится очередной заговор абсурда, а по факту – раздувается громкий информационный пузырь.

Что произойдет, когда он лопнет, догадаться не трудно. Забрызгает, конечно, всех причастных к его созданию. Но это – Бог с ними. Главное – в очередной раз в общественном сознании произойдет девальвация таких понятий, как "закон" и "порядок", на основе которых, стоит напомнить, сегодня мы все вместе и пытаемся возвести Новый Казахстан.

И именно это, а не захлестнувшие информационное пространство попытки выдать желаемое за действительное будет реальным преступлением. Но не будем голословными. Предоставим право расставить точки над i в этой истории ее невольному участнику, на плечи которого бизнесмены и пытаются переложить ответственность за собственные промахи и ошибки. Прокомментировать ситуацию согласился управляющий директор РГП "Казаэронавигация" Рустем Хасенов.

– Рустем Койбагарович, какое отношение предприятие "Казаэронавигация" имеет к отелю DoubleTree by Hilton Almaty и как вы прокомментируете звучащие в адрес предприятия обвинения в рейдерстве?

– Скажу сразу: никакого отношения к отелю, тем более к рейдерскому захвату мы не имеем. Наша деятельность не пересекается, да и интереса к этой сфере бизнеса мы как республиканское государственное предприятие не имели и иметь не можем.

– Но почему в качестве возможного "бенефициара" этой довольно мутной истории называется именно ваша компания, а не какое-либо другое государственное предприятие?

– Наверное потому, что наши сотрудники сработали на опережение и сделали все возможное, чтобы спасти государственные средства. Впрочем, обо всем по порядку.

Дело в том, что, как и любая другая компания, мы проводим банковские операции через банки второго уровня, которые имеют лицензию, выданную Национальным банком Республики Казахстан. В целях диверсификации рисков наше предприятие пользуется услугами разных банков второго уровня, имеющих рейтинг международной организации Standard & Poor’s, Fitch и Moody’s, в том числе АО "Народный банк Казахстана", АО "Capital Bank Kazakhstan", АО "Fortebank". У одного из банков, к услугам которого прибегало РГП "Казаэронавигация" – АО "Capital Bank Kazakhstan", возникли сложности с исполнением своих обязательств перед предприятием.

Об этом мы были уведомлены соответствующим письмом. На тот момент на счетах в банке находилось 14 728 103 752 тенге, принадлежащих предприятию. Поскольку ситуация предполагала отзыв лицензии у банка и его ликвидацию, что, кстати, и произошло в октябре 2021 года, нами были приняты максимально возможные проактивные меры по возврату денежных средств.

Итогом этой работы стало заключенное в декабре 2020 года соглашение между РГП "Казаэронавигация", АО "Capital Bank Kazakhstan" и ТОО "Коллекторское агентство Зангер". Особо подчеркну, что данное соглашение было заключено с письменного согласия уполномоченного органа. Этим документом банк передал коллекторскому агентству право требования исполнения обязательств по кредитным соглашениям крупных заемщиков банка для обеспечения возврата денежных средств, принадлежащих РГП "Казаэронавигация". Одним из таких должников и отказался гостиничный комплекс DoubleTree by Hilton Almaty. Вот и вся история. Никакого двойного дна или подводных течений в ней не было и нет, а обвинения нашего предприятия в рейдерстве голословны и абсурдны.

– Отель – не единственный должник банка. Почему же, на ваш взгляд, только его руководство развернуло информационную войну с громкими обвинениями?

– Мне об этом судить трудно. Для меня, как сотрудника РГП, куда важнее в этой ситуации возврат средств предприятия. Могу поделиться информацией о том, что на данный момент для обеспечения исполнения обязательств перед РГП "Казаэронавигация" коллекторскому агентству было передано и должным образом оформлено залоговое имущество, реализация которого позволит обеспечить возмещение долга в полном объеме. Выплаты от коллекторского агентства производятся согласно графику погашения платежей, который является неотъемлемой частью договора. На текущую дату предприятием было получено возмещение на сумму 6 030 000 000 тенге.

Благодаря своевременно заключенным соглашениям, РГП "Казаэронавигация" удалось получить денежные средства, которые в дальнейшем были использованы в целях развития и обеспечения непрерывной деятельности и безопасности полетов. Это отличает нас от других государственных предприятий, также включенных в реестр требования кредиторов банка. В то время как РГП "Казаэронавигация" уже возмещена существенная сумма основного долга, обязательства перед ними еще не исполнены, поскольку в приоритете кредиторы второй очереди, которая не включает юридические лица.

– Но СМИ, растиражировавшие историю о "рейдерстве", за которым якобы стоит ваше предприятие, почему-то не заметили главного – возвращения государственных средств…

– К сожалению, приходится констатировать, что сегодня многие СМИ только и делают, что конкурируют друг с другом в скорости навешивания ярлыков. Жаль, но очевидно, что отечественные СМИ превратились в инструмент для сведения счетов, а некоторые из журналистов – в исполнителей "информационных заказов". Увы, тенденция печальная. Хочется верить, что рано или поздно в нашей стране наступит тотальное главенствование Закона. Только он должен определять виновных, а досужие слухи и разговоры без доказательств не должны влиять на формирование общественного мнения.