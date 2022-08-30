Скончался один из спрыгнувших с поезда мальчиков

Один из несовершеннолетних братьев из Жамбылской области, прыгнувших с поезда на полном ходу, скончался, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали врачи центральной областной больницы Таласского района.

Рамазан Рахатулы был доставлен на машине скорой помощи 29 августа в 23:00. На момент прибытия находился в очень тяжелом состоянии – в коме.

Ему диагностировали открытую травму головного мозга четвертой степени, мозговую кому и травматический шок.

Его срочно доставили в реанимацию, оказали первую реанимационную неотложную медицинскую помощь, подключили к аппарату искусственного дыхания (ИВЛ) и авиацией вызвали необходимого профильного врача-нейрохирурга из города Тараза для оказания соответствующей медицинской помощи, – рассказали в больнице.

К сожалению, реанимационные мероприятия не помогли. 30 августа в 11:40 была зарегистрирована смерть.

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Его девятилетнему брату – Нурали на данный момент поставлен диагноз "сотрясение головного мозга, рана в височной области". Он госпитализирован в хирургическое отделение Таласской районной центральной больницы, на данный момент находится в состоянии средней тяжести.