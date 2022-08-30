Терапевт перечислила необходимые для подготовки иммунитета к осени витамины

Перед наступлением осени специалист рекомендует принимать препараты с цинком и витамином D3 для укрепления иммунитета, сообщает Zakon.kz.

Врач-терапевт Наталия Андрианова в интервью lenta.ru напоминает, что осенью у взрослых и детей наблюдается не только рост простуд, но и обострение хронических проблем со здоровьем.

Она рассказала, что к этому периоду можно подготовиться с помощью приема витаминов и соблюдения несложных правил безопасности.

Полностью избежать рисков простудиться мы не можем, однако снизить частоту таких заболеваний возможно. Для этого важно не только мыть руки, увлажнять слизистую носа и сбалансировано разнообразно питаться, но и обращать внимание на количество необходимых для поддержания иммунитета витаминов в организме. Врач-терапевт Наталия Андрианова

По ее словам, все виды иммунитета возможно укрепить с помощью витамина D3. Помимо этого, для улучшения здоровья следует принимать цинк, железо и витамины группы В.

Врач рекомендовала приобретать витаминные добавки в липосомальной форме. Однако Андрианова подчеркнула, что лучше обсудить прием препаратов со своим лечащим врачом после прохождения анализов. Самостоятельное назначение витаминов может навредить организму, предупредила она.