Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней задержан в Талдыкоргане

Подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней задержан в Талдыкоргане Фото: Zakon.kz
Заявление об изнасиловании несовершеннолетней поступило в полицию Талдыкоргана 29 августа, передает Zakon.kz.

По факту зарегистрировано уголовное дело, предусмотренное ст. 120, ч. 3-1 "Изнасилование несовершеннолетней" и ст. 121, ч. 3-1 "Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней" УК РК.

Как сообщили в полиции, предварительно установлено, что изнасилование потерпевшей совершено в салоне автомашины Тоyota Camry. Автомобиль изъят и водворен на спецстоянку. Пресс-служба МВД РК

Сотрудниками полиции задержан 20-летний подозреваемый. В настоящее время он помещен под стражу.

В рамках расследования назначены необходимые экспертизы. Расследование по факту взято на контроль областным департаментом полиции.

Читайте также

Скончался один из спрыгнувших с поезда мальчиков

Братья спрыгнули с поезда на ходу в Жамбылской области

В США аллигатор напал на мужчину и прокусил ему череп

Константин Вноровский
Алматинская область Талдыкорган
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Фруктовый сад
Какими будут осень и зима? Прогнозируем по приметам 28 августа
астрология гороскоп рейтинг удача
Лидеры рейтинга: кто самый успешный по знаку зодиака
Ситуация в Украине 29 августа
Ситуация в Украине: Киев заявил, что начал наступление, Нидерланды намерены закупать у России газ
первоклассники
Сокращение нагрузки и зарплат учителей прокомментировали в Минпросвещения
Заговор абсурда - "Рейдерский захват"
Заговор абсурда – "рейдерский захват" или "охота на ведьм"?
Теннисист
Первая ракетка Казахстана стартовал с победы на US Open
певец репетиция видео
Димаш Кудайберген восхитил подписчиков игрой на барабанах
рельсы братья поезд больница
Братья спрыгнули с поезда на ходу в Жамбылской области
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления