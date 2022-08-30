Подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней задержан в Талдыкоргане

Заявление об изнасиловании несовершеннолетней поступило в полицию Талдыкоргана 29 августа, передает Zakon.kz.

По факту зарегистрировано уголовное дело, предусмотренное ст. 120, ч. 3-1 "Изнасилование несовершеннолетней" и ст. 121, ч. 3-1 "Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней" УК РК.

Как сообщили в полиции, предварительно установлено, что изнасилование потерпевшей совершено в салоне автомашины Тоyota Camry. Автомобиль изъят и водворен на спецстоянку. Пресс-служба МВД РК

Сотрудниками полиции задержан 20-летний подозреваемый. В настоящее время он помещен под стражу.

В рамках расследования назначены необходимые экспертизы. Расследование по факту взято на контроль областным департаментом полиции.