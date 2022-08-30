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Создатель "Короля Льва" и "Истории игрушек" скончался в возрасте 56 лет

Скончался в возрасте 56 лет Фото: Twitter/Pixar
Аниматор Ральф Эгглстон, являющийся одним из создателей мультфильмов "Король Лев" и "История игрушек", умер в возрасте 56 лет, передает Zakon.kz.

Об этом сообщается в официальном аккаунте в Twitter анимационной студии Pixar, над многими мультфильмами которой он работал. Студия поделилась фотографией Эгглстона в процессе создания "Головоломки", получившей "Оскар" за лучший мультфильм.

В память о Ральфе Эгглстоне — аниматоре, художнике-постановщике, писателе, продюсере и нашем любимом друге. Весь мир будет вечно благодарен тебе, — говорится в некрологе.

Рукой Эгглстона созданы всемирно известные мультфильмы, любимые не только детьми, но и взрослыми. Среди его творений: "Корпорация монстров", "В поисках Немо", "Тачки", "Суперсемейка", "Головоломка", "Аладдин", "Король Лев" и многие другие. Последней работой художника стал пронзительный мультфильм "Душа".

Ральф Эгглстон побывал и режиссером. В 2000 году вышел его короткометражный анимационный фильм "О птичках", который принес Эгглстону "Оскар" в 2002-м. Также за свою карьеру он несколько раз становился лауреатом премии "Энни", в частности за лучший производственный дизайн в "Головоломке".

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