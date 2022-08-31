В 360 км от Алматы произошло землетрясение
Фото: utah.edu
Землетрясение произошло в 360 километрах от Алматы, сообщает Zakon.kz.
30 августа 2022 года в 22:05 по времени Нур-Султана сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" зафиксировала землетрясение.
Эпицентр землетрясения расположен в 360 км на юг от города Алматы на территории Китая.
Энергетический класс землетрясения 9.1.
Магнитуда MPV 4.1.
Координаты эпицентра 40.01° с.ш. 77.58° в.д. Глубина 5 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
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