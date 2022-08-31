В 360 км от Алматы произошло землетрясение

Землетрясение произошло в 360 километрах от Алматы, сообщает Zakon.kz.

30 августа 2022 года в 22:05 по времени Нур-Султана сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" зафиксировала землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 360 км на юг от города Алматы на территории Китая.