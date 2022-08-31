Илон Маск уведомил Twitter о расторжении соглашения на новых основаниях

Американский предприниматель Илон Маск решил расторгнуть соглашение с Twitter о слиянии ряда дополнительных оснований, отличных от тех, которые были изложены в начале июля текущего года, сообщает Zakon.kz.

Об этом свидетельствует документ Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Двадцать девятого августа 2022 года консультанты отчитывающегося лица направили письмо в Twitter, официально уведомив Twitter о том, что отчитывающееся лицо расторгает соглашение о слиянии по дополнительным основаниям, - говорится в документе.

Новое уведомление направлено на случай непризнания предыдущего. В SEC заявили, что причинами расторжения являются: уязвимость Twitter для системных сбоев, незаконное присвоение и нарушение прав интеллектуальной собственности, а также намеренное снижение цифры количества ботов в отчете.

В апреле руководство Twitter сообщило, что Маск предложил приобрести соцсеть за 44 млрд долларов. В мае предприниматель заявил, что пытается получить информацию, которая подтвердила бы, что фальшивые и применяемые для массовой рассылки рекламных сообщений учетные записи составляют менее 5% их общего числа в Twitter. В начале июля юристы Маска уведомили компанию, что предприниматель отказывается от покупки соцсети, так как компания не выполнила ряд обязательств, которые были предусмотрены соглашением, в том числе не предоставила полную информацию о доле фальшивых аккаунтов и учетных записей, используемых для массовой рассылки.