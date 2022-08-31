Экс-госсекретарь США высказался о работе Горбачева

Михаил Горбачев страдал от заболевания почек и проходил курс лечения, в том числе гемодиализ. Ухудшение здоровья также было связано с возрастом политика, сообщает Zakon.kz.

Бывший президент СССР Михаил Горбачев проделал огромную работу на пользу всего человечества, но не смог воплотить все свои замыслы в жизнь, заявил экс-госсекретарь и бывший советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер, сообщает ТАСС.

По его словам, Горбачева запомнят как человека, начавшего исторические изменения. По мнению американского политика, его деятельность была полезна для России и всего человечества.

Люди в Восточной Европе и немцы, и в конце концов россияне в большом долгу перед ним за вдохновение, смелость в движении вперед с этими идеями свободы. Генри Киссинджер

О смерти Михаила Горбачева стало известно во вторник, 30 августа. Он скончался на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни. Его похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, в родовом захоронении рядом с супругой.