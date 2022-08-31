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Елена Рыбакина на старте US Open сенсационно уступила 132-й ракетке мира

Теннис Поражение Us Open Фото: ktf.kz
Победительница Открытого чемпионата Англии, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина не смогла пройти первый круг US Open-2022. За выход во второй раунд одиночного разряда она проиграла представительнице Франции Кларе Бюрель, сообщает Zakon.kz.

21-летняя французская теннисистка Клара Бюрель, которая сейчас занимает 132-ю ступень женского мирового рейтинга, пробилась в основную сетку через отборочные игры американского первенства.

Она обыграла там трех теннисисток, в числе которых и опытная японка Мисаки Дои. Клара Бюрель была первым номером среди юниорок в 2018 году.

Елена Рыбакина не смогла переиграть француженку и вынуждена покинуть сетку одиночного разряда уже в самом его начале. Клара Бюрель была сильнее в двух партиях – 6:4, 6:4.

А вот другая казахстанская теннисистка – Юлия Путинцева – сумела преподнести сюрприз, обыграв на старте 24-ю сеяную US Open Аманду Анисимову – 6:3, 6:3.

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