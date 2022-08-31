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230 казахстанцев заболели COVID-19 за сутки

Коронавирус в Казахстане 30 августа Фото: Zakon.kz
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 30 августа в Казахстане сообщили в МВК. По одному заболевшему выявили в Жамбылской и Туркестанской областях, сообщает Zakon.kz.

Двумя сутками ранее в стране выявили 228 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 230 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 44,

  • в Алматы – 36,

  • в Шымкенте – 2,

  • в Акмолинской области – 20,

  • в Актюбинской области – 4,

  • в Алматинской области – 3,

  • в Атырауской области – 9,

  • в ВКО – 2,

  • в Жамбылской области – 1,

  • в ЗКО – 20,

  • в Карагандинской области – 35,

  • в Костанайской области – 24,

  • в Кызылординской области – 4,

  • в Мангистауской области – 10,

  • в Павлодарской области – 6,

  • в СКО – 9,

  • в Туркестанской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 388 479 случаев.

401 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Алматы – 43,

  • в Алматинской области – 18,

  • в Жетысуской области – 43,

  • в Абайской области – 3,

  • в Жамбылской области – 77,

  • в ЗКО – 1,

  • в Карагандинской области – 109,

  • в Улытауской области – 24,

  • в Кызылординской области – 23,

  • в Мангистауской области – 20,

  • в Павлодарской области – 40.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 357 309 человек.

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