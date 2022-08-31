230 казахстанцев заболели COVID-19 за сутки

Фото: Zakon.kz

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 30 августа в Казахстане сообщили в МВК. По одному заболевшему выявили в Жамбылской и Туркестанской областях, сообщает Zakon.kz.

Двумя сутками ранее в стране выявили 228 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 230 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане – 44,

в Алматы – 36,

в Шымкенте – 2,

в Акмолинской области – 20,

в Актюбинской области – 4,

в Алматинской области – 3,

в Атырауской области – 9,

в ВКО – 2,

в Жамбылской области – 1,

в ЗКО – 20,

в Карагандинской области – 35,

в Костанайской области – 24,

в Кызылординской области – 4,

в Мангистауской области – 10,

в Павлодарской области – 6,

в СКО – 9,

в Туркестанской области – 1. Всего в стране подтверждено 1 388 479 случаев. 401 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, из них: в Алматы – 43,

в Алматинской области – 18,

в Жетысуской области – 43,

в Абайской области – 3,

в Жамбылской области – 77,

в ЗКО – 1,

в Карагандинской области – 109,

в Улытауской области – 24,

в Кызылординской области – 23,

в Мангистауской области – 20,

в Павлодарской области – 40. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 357 309 человек. Читайте также В Кыргызстане разрешили работать иностранным IT-специалистам без регистрации NASA перенесла запуск миссии к Луне на 3 сентября Экс-госсекретарь США высказался о работе Горбачева

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