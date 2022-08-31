230 казахстанцев заболели COVID-19 за сутки
Двумя сутками ранее в стране выявили 228 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 230 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 44,
в Алматы – 36,
в Шымкенте – 2,
в Акмолинской области – 20,
в Актюбинской области – 4,
в Алматинской области – 3,
в Атырауской области – 9,
в ВКО – 2,
в Жамбылской области – 1,
в ЗКО – 20,
в Карагандинской области – 35,
в Костанайской области – 24,
в Кызылординской области – 4,
в Мангистауской области – 10,
в Павлодарской области – 6,
в СКО – 9,
в Туркестанской области – 1.
Всего в стране подтверждено 1 388 479 случаев.
401 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, из них:
в Алматы – 43,
в Алматинской области – 18,
в Жетысуской области – 43,
в Абайской области – 3,
в Жамбылской области – 77,
в ЗКО – 1,
в Карагандинской области – 109,
в Улытауской области – 24,
в Кызылординской области – 23,
в Мангистауской области – 20,
в Павлодарской области – 40.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 357 309 человек.