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Казахстанца задержали за участие в наркоканале в Кыргызстане

Кыргызстан, наркотики Фото: gknb.kg
В сентябре 2020 года на территории Чуйской области были задержаны двое граждан Кыргызстана. У них были изъят гашиш афганского происхождения общим весом 10 кг, передает Zakon.kz.

Также установили личность гражданина Республики Казахстан К.Е.Б. Он должен был получить указанный наркогруз на приграничной территории Таласской области с Казахстаном. Далее доставка должна была идти контрабандным путем и сбыта на территории Казахстана.

28 августа 2022 года при пересечении госграницы КР на КПП "Чон-Капка автодорожный" был задержан гражданин К.Е.Б. и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР для проведения дальнейших следственно-оперативных мероприятий. Государственный комитет Национальной безопасности Кыргызской Республики

Проводятся мероприятия по установлению других организаторов этого наркоканала из числа граждан Кыргызстана и Казахстана.

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