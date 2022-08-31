Капитан "Астаны" Лопес вошел в Топ-10 на разделке "Вуэльты-2022"

Колумбийский велогонщик Astana Qazaqstna Team Мигель Анхель Лопес сумел финишировать на 9-й позиции в индивидуальной гонке на престижной испанской многодневке "Вуэльта", сообщает Zakon.kz.

"Супермен" Лопес показал достаточно высокий результат, если учитывать, что колумбиец не специалист "разделок". 10-й этап "Вуэльты" выиграл лидер общего зачета бельгиец Ремко Эвенепул, для которого это первая в карьере победа на Гранд-турах.

Участники 10-го этапа проехали разделку протяженностью 30,69 км, проложенную по побережью Средиземного моря от Эльче до Аликанте. 22-летний Ремко Эвенепул потратил 33 минуты и 18,65 секунды для успеха в этой гонке. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от La Vuelta (@lavuelta)

Благодаря этой победе 22-летний бельгиец укрепил свое лидерство в генеральной классификации "Вуэльты- 2022", опережая ближайшего соперника и трехкратного чемпиона испанского первенства Приможа Роглича на 2 минуты и 41 секунду.

На третьей строчке — Энрик Мас, который после разделки переместился на 3-е место, его отставание – 3 минуты и 3 секунды. Капитан "Астаны" Мигель Лопес идет на 8-й позиции (06:50), а Astana Qazaqstan Team (Kaz) с минусом 14:09 разместилась на 6-й позиции.

"Вуэльта Испании-2022" завершится 11 сентября.

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