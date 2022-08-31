Михаил Горбачев был одним из моих героев – Арнольд Шварценеггер

Американский актер Арнольд Шварценеггер опубликовал пост в Twitter. Он вспомнил о единственном в истории президенте СССР Михаиле Горбачеве, назвав его другом, передает Zakon.kz.

Есть старая поговорка: "Никогда не встречай своих героев". Я думаю, что это один из худших советов, которые я когда-либо слышал. Михаил Горбачев был одним из моих героев, и для меня было честью и радостью встретиться с ним. Мне невероятно повезло назвать его другом. Все мы можем извлечь уроки из его фантастической жизни. Актер Арнольд Шварценеггер

Напомним, накануне скончался первый президент СССР Михаил Горбачев. Государственному деятелю был 91 год, он умер после тяжелой и продолжительной болезни.