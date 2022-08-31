Кто удивил и разочаровал на старте US Open-2022

На кортах Нью-Йорка завершились матчи первого круга одиночного разряда Открытого чемпионата США по теннису. По результатам этих поединков зафиксировано много сенсационных показателей, сообщает Zakon.kz.

Несомненно, старт US Open-2022 стал большим огорчением для казахстанских болельщиков, так как одна из главных фаворитов турнира –Елена Рыбакина – сошла с дистанции одиночного разряда. Победительница Уимболдона-2022 не сумела обыграть 132-ю ракетку мира француженку Клару Бюрель – 4:6, 4:6.

Вслед за первой ракеткой Казахстана надежды не оправдала действующая чемпионка американского первенства британка Эмма Радукану, которая проиграла Ализе Корне из Франции – 3:6, 3:6.

Список "открытий US Open"-2022 возглавила Дарья Снигур, которая в первом круге переиграла седьмую ракетку мира Симону Халеп – 6:2, 0:6, 6:4.

20-летняя украинка находится на 124-м месте рейтинга, прошла квалификацию и дебютировала в основной сетке «Большого шлема». Плюс к этому, она впервые обыграла соперницу из Топ-10, и самое удивительное, первый раз выиграла матч на состязаниях WTA-Тура.

Еще одним фантастическим исходом закончился матч 303-й ракетки мира Брэндона Холта, который в первом круге US Open обыграл Тэйлора Фрица, 12-й номер мужского рейтинга — 6:7, 7:6, 6:3, 6:4. 24-летний американец впервые сыграл и выиграл матч уровня основного Тура.

Он пробился в основную сетку из квалификации, а в отбор – получил Wild card. Холт – сын экс-первой ракетки мира и двукратной чемпионки «Больших шлемов» Трэйси Остин.

Еще один сенсационный матч продемонстрировала 17-летняя Линда Фрухвиртова. Она в первом круге US Open взяла верх над 79-й ракеткой мира Ван Синюй – 6:3, 6:4. Чешская теннисистка впервые в карьере играет в основной сетке турнира «Большого шлема».

К данному часу из грандов зачехлили ракетки на старте турнира Стефанос Циципас (5-я ракетка мира), Роберто Баутиста Агут (16), Франциско Серундоло (24), Дарья Касаткина (10), Мартина Тревизан (27), Николоз Басилашвили (31), Жиль Тайхманн (30), Максим Кресси (30), Наоми Осака, Аманда Анисимова (24), Елена Остапенко (16) и Элиза Мертенс (32).

31 августа на хардовые площадки Нью-Йорка выйдут игроки парного разряда, среди которых казахстанцы Александр Бублик, Андрей Голубев, Александр Недовесов и Юлия Путинцева. А первый номер казахстанского тенниса Александр Бублик сыграет еще свой матч одиночного разряда против 12-й ракетки US Open испанца Пабло Каррено Буста.

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