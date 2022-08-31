Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Сунгат Есимханов возглавил Комитет атомного и энергетического надзора и контроля

назначение Фото: primeminister.kz
Приказом министра энергетики Есимханов Сунгат Куатович назначен председателем Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы премьер-министра РК, Сунгат Есимханов родился в 1973 году в Павлодарской области.

Также отмечено, что он окончил Павлодарский государственный университет, Карагандинский институт актуального образования «Болашак».

Трудовую деятельность начал в 1996 году инженером в гидрометаллургическом цехе АО «Алюминий Казахстан». 

В 2001-2007 гг. работал в структуре Агентства РК по регулированию естественных монополий, защите конкуренции.

В 2008-2010 гг. возглавлял Управление энергетики и коммунального хозяйства Павлодарской области.

В 2010-2013 гг. — президент АО «Казахэнергоэкспертиза». 

В 2013-2014 гг. — директор Департамента электроэнергетики и угольной промышленности Министерства индустрии и новых технологий РК.

В 2014-2018 гг. занимал должность председателя Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК.

В 2018-2020 гг.  — вице-министр энергетики РК.

В 2020-2021 гг. — первый заместитель акима Павлодарской области.

С мая 2021 года являлся председателем правления АО «Самрук-Энерго».

Читайте также

Смаилов дал поручения новому акиму Туркестанской области

Мирзагалиеву и Магауову объявлены строгие выговоры

Как менялась Конституция за годы независимости

Анастасия Московчук
МЭ РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ситуация в Украине 30 августа
Ситуация в Украине: Германия приостанавливает визовый режим с Россией, в США считают, что реакторы ЗАЭС надо остановить
Умер Михаил Горбачев
Умер Михаил Горбачев
Мирзагалиеву и Магауову объявлены строгие выговоры
Мирзагалиеву и Магауову объявлены строгие выговоры
Фруктовый сад
Какими будут осень и зима? Прогнозируем по приметам 28 августа
астрология гороскоп рейтинг удача
Лидеры рейтинга: кто самый успешный по знаку зодиака
Вредные сочетания продуктов
Диетолог назвала самые вредные сочетания продуктов
Теннис Поражение Us Open
Елена Рыбакина на старте US Open сенсационно уступила 132-й ракетке мира
курсы валют
Курсы валют на 31 августа в обменных пунктах Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления