Сунгат Есимханов возглавил Комитет атомного и энергетического надзора и контроля

Приказом министра энергетики Есимханов Сунгат Куатович назначен председателем Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы премьер-министра РК, Сунгат Есимханов родился в 1973 году в Павлодарской области.

Также отмечено, что он окончил Павлодарский государственный университет, Карагандинский институт актуального образования «Болашак».

Трудовую деятельность начал в 1996 году инженером в гидрометаллургическом цехе АО «Алюминий Казахстан».

В 2001-2007 гг. работал в структуре Агентства РК по регулированию естественных монополий, защите конкуренции.

В 2008-2010 гг. возглавлял Управление энергетики и коммунального хозяйства Павлодарской области.

В 2010-2013 гг. — президент АО «Казахэнергоэкспертиза».

В 2013-2014 гг. — директор Департамента электроэнергетики и угольной промышленности Министерства индустрии и новых технологий РК.

В 2014-2018 гг. занимал должность председателя Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК.

В 2018-2020 гг. — вице-министр энергетики РК.

В 2020-2021 гг. — первый заместитель акима Павлодарской области.

С мая 2021 года являлся председателем правления АО «Самрук-Энерго».