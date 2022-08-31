Драка перед рестораном попала на видео в Атырау
Фото: unsplash
В Атырау полицейские с помощью камер видеонаблюдения выявили драку. Личности мужчин установлены, они задержаны, передает Zakon.kz.
Как уточнили в Департаменте полиции Атырауской области, инцидент произошел 31 августа около 05:44.
Когда на место происшествия прибыли правоохранители, один из мужчин попытался скрыться, однако был задержан полицейскими. Личности двоих мужчин 1987 г. р. и 1981 г. р. были установлены.Пресс-служба ДП Атырауской области
По результатам медицинской экспертизы выяснилось, что мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения средней степени.
В отношении них составлен административный протокол по ч. 1 ст. 434 КоАП РК ("Мелкое хулиганство"), собранные документы направлены в суд для принятия решения, – добавили в ведомстве.
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