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Драка перед рестораном попала на видео в Атырау

Драка перед рестораном попала на видео в Атырау Фото: unsplash
В Атырау полицейские с помощью камер видеонаблюдения выявили драку. Личности мужчин установлены, они задержаны, передает Zakon.kz.

Как уточнили в Департаменте полиции Атырауской области, инцидент произошел 31 августа около 05:44.

Когда на место происшествия прибыли правоохранители, один из мужчин попытался скрыться, однако был задержан полицейскими. Личности двоих мужчин 1987 г. р. и 1981 г. р. были установлены.Пресс-служба ДП Атырауской области

По результатам медицинской экспертизы выяснилось, что мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения средней степени.

В отношении них составлен административный протокол по ч. 1 ст. 434 КоАП РК ("Мелкое хулиганство"), собранные документы направлены в суд для принятия решения, – добавили в ведомстве.

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