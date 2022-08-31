Драка перед рестораном попала на видео в Атырау

В Атырау полицейские с помощью камер видеонаблюдения выявили драку. Личности мужчин установлены, они задержаны, передает Zakon.kz.

Как уточнили в Департаменте полиции Атырауской области, инцидент произошел 31 августа около 05:44.

Когда на место происшествия прибыли правоохранители, один из мужчин попытался скрыться, однако был задержан полицейскими. Личности двоих мужчин 1987 г. р. и 1981 г. р. были установлены. Пресс-служба ДП Атырауской области

По результатам медицинской экспертизы выяснилось, что мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения средней степени.