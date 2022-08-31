Сахарный кризис в Казахстане и мире: в чем причины и есть ли решение

Казахстан – не единственная страна, которая столкнулась с резким повышением цен на сахар в этом году. Причем это особо не связано с сезоном заготовок продуктов на зиму. По данным официальной статистики, в годовом выражении рост цен на сахар-песок составил 87,3%.

К примеру, в России они выросли с 46,5 рубля в июле 2021 до 80 рублей в июле 2022, то есть рост цен на сахар – на 72% в годовом выражении. В Узбекистане цены поднялись на 78%, в Кыргызстане – на 72%.

Как выяснилось, проблема не только в отсутствии собственного производства. Например, Узбекистан почти полностью обеспечивает свои потребности.

Мировые причины сахарного кризиса

Сахарные заводы Узбекистана "Хоразм шакар" и "Ангрен шакар" произвели в 2021 году 520 тыс. тонн сахара из сахарного сырца производства Бразилии. Импорт сахара по результатам 2021 года составил всего 5% от потребности страны (27 тыс. тонн из 540 тыс. тонн).

Также еще в 2021 году Узбекистан установил акциз на ввоз сахара в размере 20%, а также 20%-ную таможенную пошлину. Учитывая, что Узбекистан не входил в ЕАЭС, он смог защититься от дешевого импортного российского сахара и загрузить собственные сахарные заводы сырцом бразильского производства на основе долгосрочных контрактов.

Сахар, производимый местными предприятиями, с 1 января 2022 года реализовывался на внутреннем рынке Узбекистана исключительно через биржевые торги с обеспечением равного доступа к биржевым торгам для всех категорий покупателей, кроме объемов не более 10% от общего объема производства, подлежащих реализации по прямым договорам через собственные торговые сети потребителям, расположенным в труднодоступных и отдаленных регионах.

Поэтому начало сахарного кризиса Узбекистан встретил с имеющейся сахарной продукцией в размере 260 тыс. тонн: 40 тыс. тонн готового сахара, 32 тыс. тонн сахарного сырца на складах и заключенными контрактами на поставку в марте-июне 2022 года 178 тыс. тонн сырца из Бразилии. Но взлета цен избежать не удалось.

С сахарным кризисом не справилась ни одна страна мира. Повлияли на это несколько факторов. Логистические связи, едва начав восстанавливаться после почти двух лет ковидных ограничений, вновь были оборваны после 24 февраля 2022 года и полностью не отлажены до сих пор. В условиях глобального рынка это влияет абсолютно на все товары: поставки нефти и нефтепродуктов, запчастей к технике, сырья и готовых продуктов питания и т.д. Свой "вклад" в цены на сахар внес и энергетический кризис: крупнейшие экспортеры начали направлять сахарный тростник на производство биотоплива, сократив поставки сахара на рынок продовольствия.

Негативную роль сыграла и погода, из-за которой до сих пор "пошатывает" мировые продовольственные биржи. В одних странах случилась сильная засуха, в других, наоборот, избыточные дожди. Об угрозе дефицита продовольствия с начала года не устает предупреждать ФАО, а страны – мировые поставщики продовольствия корректировали свои планы по международной торговле практически каждую неделю. К примеру, Индия (второй в мире поставщик сахара) в мае ограничила экспорт сахара в целях защиты собственного продовольственного рынка и снижения инфляции. Неутешительные прогнозы звучали и в отношении мирового лидера – Бразилии, где ожидалось сокращение производства и снижение выработки продукции больше чем на 5% (это кажется не настолько большим, но в масштабах мировых поставок цифра весьма внушительная).

Некоторая стабилизация обстановки на сахарном рынке произошла лишь в последние 1,5 месяца.

Аналитики делают хорошие прогнозы на объемы производства сахара в мире, более того, в маркетинговых 2022-2023 годах ожидается даже профицит сахара в объеме порядка 4 млн тонн.

Мировые цены на сахар тоже постепенно стабилизировались.

Причины кризиса с сахаром в Казахстане

Для многих эта тесная связь с мировыми рынками кажется странной – где Казахстан и где Бразилия. Но дело в том, что основное производство сахара в нашей стране основано именно на импортном тростнике. Собственного сырья – сахарной свеклы – сегодня слишком мало даже для того, чтобы обеспечить хотя бы половину внутренней потребности.

У этой проблемы корни уходят очень далеко. "Тревожный звонок" прозвучал еще 12 лет назад, когда на мировых рынках произошел ценовой рынок сахара-сырца – в 2009 году в одночасье цены выросли более чем в два раза. Уже действовал Таможенный союз, и странами-участницами Союза было принято решение о развитии собственного производства свекловичного сахара. Для безболезненного перехода были введены льготы. Казахстан решением комиссии Таможенного союза освободили от таможенных пошлин на сахар-сырец с 2010 по 2019 год.

Этого времени должно было хватить и для развития свекловодства, и строительства новых или модернизации существующих сахарных заводов. Но вместо этого за 2010-2014 годы площади посевов сахарной свеклы, наоборот, сократились в 9,3 раза, соответственно, и производство свекловичного сахара уменьшилось в 4 раза. Из 18 формально существовавших сахарных заводов к 2014 году работали лишь 6, а модернизация была проведена только на двух.

Причин этому много. В стране необходимо было провести масштабную модернизацию и расширение целой отрасли. Но выращивание сахарной свеклы – процесс не самый простой и дешевый. Свекла потребляет очень много воды, поэтому требуются либо вложения в систему орошения полей, либо нужны богарные земли (а со свободными землями для сельхозпроизводства в стране давно уже есть серьезные проблемы). Нужны были качественный семенной материал, специальная техника, которая используется исключительно для свеклы. Так что не все фермеры готовы были брать, пусть и удешевленные, но все-таки кредиты и переориентироваться на выращивание свеклы. Тем более что и заводы не гарантировали сельхозпроизводителям закуп урожая, ведь модернизация производственной линейки тоже требует серьезных капиталовложений.

Лишь во второй половине 2010-х были пересмотрены меры поддержки для сельхозпроизводителей, занимающихся выращиванием сахарной свеклы. Это позволило увеличить валовый сбор сахарной свеклы с 523 тысяч тонн в 2018 году до 627 тысяч тонн в 2019-м, а в 2022 году сбор должен составить 1,2 млн тонн.

Сейчас правительству пришлось решать сразу несколько проблем. Во-первых, снизить накал на рынке и устранить дефицит сахара. С этой проблемой, хоть и не сразу, справиться удалось – сахар вновь появился на прилавках, и цена потихоньку пошла вниз. Во-вторых, необходимо было устранить все пробелы статистики, сделать реальные расчеты и понять, чего и сколько стране необходимо. Это тоже сделано, оценки получены: собственное производство сахара за счет переработки своего же сырья в РК составляет на сегодняшний день 7%. И этот показатель соответствует действительности.

И третья проблема, самая масштабная – это развитие собственной отрасли. Для этого разработан Комплексный план до 2026 года, включающий расширение посевных площадей сахарной свеклы, ввод новых орошаемых земель, внедрение водосберегающих технологий полива, развитие семеноводства, техническое и технологическое перевооружение существующих мощностей по переработке сахарной свеклы, строительство нового инновационного завода. Главное – план полностью обеспечен финансированием. Так, только на субсидирование будет выделено 168 млрд тенге. В целом же общий объем инвестиций на развитие сырьевой базы составит порядка 495 млрд тенге. Ожидается, что в 2026 году по сравнению с 2021 годом доля импорта сахара снизится с 58% до 17%, а обеспеченность за счет переработки отечественного сырья увеличится с 7% до 43%.