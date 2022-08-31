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Где в Казахстане больше нарушают ПДД

ПДД нарушение Казахстан статистика Фото: Zakon.kz
Согласно данным аналитиков, за семь месяцев 2022 года в Казахстане было зарегистрировано 3,4 тыс. транспортных уголовных правонарушений. Это на 3,9% больше, чем годом ранее, сообщает Zakon.kz.

В отчете Ranking.kz сказано, что в региональном разрезе больше всего дорожных происшествий зарегистрировали в Алматинской области: 403 случая. Это на 6,9% больше, чем годом ранее.

На второй и третьей строчках антилидерства находятся Алматы (318 случаев, плюс 39,5% за год) и Туркестанская область (284 случая, плюс 2,5%).

Эксперты уточняют, что меньше всего подобных правонарушений было зарегистрировано в Улытауской (12 случаев), Абайской (20 случаев) и Жетысуской (26 случаев) областях.

Кроме того, сказано, что наибольший рост количества правонарушений наблюдался в Алматы, наибольшее сокращение – в Шымкенте (на 29,4%).

Какие правила ПДД чаще всего нарушают

В разрезе статей 64,7% правонарушений пришлось на нарушение водителями правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств: 2,2 тыс. случаев – на 10,2% больше, чем годом ранее, – говорится в публикации.

Также среди «популярных» нарушений – вождение лицами, лишенными прав, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения (868 случаев, минус 12,3% за год) и нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств нетрезвыми водителями (202 случая, плюс 31,2%).

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