Где в Казахстане больше нарушают ПДД
В отчете Ranking.kz сказано, что в региональном разрезе больше всего дорожных происшествий зарегистрировали в Алматинской области: 403 случая. Это на 6,9% больше, чем годом ранее.
На второй и третьей строчках антилидерства находятся Алматы (318 случаев, плюс 39,5% за год) и Туркестанская область (284 случая, плюс 2,5%).
Эксперты уточняют, что меньше всего подобных правонарушений было зарегистрировано в Улытауской (12 случаев), Абайской (20 случаев) и Жетысуской (26 случаев) областях.
Кроме того, сказано, что наибольший рост количества правонарушений наблюдался в Алматы, наибольшее сокращение – в Шымкенте (на 29,4%).
Какие правила ПДД чаще всего нарушают
В разрезе статей 64,7% правонарушений пришлось на нарушение водителями правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств: 2,2 тыс. случаев – на 10,2% больше, чем годом ранее, – говорится в публикации.
Также среди «популярных» нарушений – вождение лицами, лишенными прав, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения (868 случаев, минус 12,3% за год) и нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств нетрезвыми водителями (202 случая, плюс 31,2%).