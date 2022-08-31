Saba Group Kz подарила Алматы новую школу

Компания Saba Group Kz в рамках проекта "Комфорт Сити" построила новый корпус начальной школы №125. Трехэтажное здание включает в себя 12 просторных учебных классов, спортзал, 2 кабинета учителей, буфет и другие вспомогательные помещения.

Благодаря новому зданию школа №125 сможет принять дополнительно 600 новых учеников уже в этом учебном году.

Отметим, что завершение строительства школы планировалось одновременно со сдачей самого жилого комплекса в 2023 году. Однако в рамках исполнения поручения главы государства о необходимости обеспечить Алматы дополнительными школами было принято решение досрочно завершить строительство.

Новый корпус передан государству на безвозмездной основе.

Благодарим главу государства и акимат города Алматы за возможность участвовать в реализации таких социальных программ. Мы сразу откликнулись помочь городу с решением вопроса нехватки ученических мест, заключили меморандум и начали строительство. Это стало правилом для нашей компании – создавать благоприятную среду вокруг строящихся наших объектов. Проект "Комфорт Сити" в следующем году обрадует жителей новым детским садом, поликлиникой, опорным пунктом полиции, местами для зарядки электрокаров, красивыми фонтанами, зелеными насаждениями и многими другими удобствами. Руководитель Saba Group Kz Ержан Абдикадиров

По его словам, компания намерена в своих следующих проектах оказывать помощь соседям и реализовывать подобные социальные проекты.

Фото: Saba Group Kz

Хотела выразить слова благодарности от своего имени, от имени учителей, родителей учеников компании застройщику за такое прекрасное здание. Благодаря новому корпусу здания в этом году удалось принять больше учеников начальных классов. Директор школы Шамшинур Бакиева

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