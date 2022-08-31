Какие изменения ждут казахстанцев с сентября 2022 года

Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве с сентября 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Финансы, страхование

Вводятся в действие поправки по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг, банковской деятельности.

Казахстанцы могут объединить пенсионные накопления семейной пары или близких родственников. Договор совместного или супружеского пенсионного аннуитета позволит близким родственникам или супругам объединить свои накопления и получать пожизненные выплаты, не дожидаясь официального выхода на заслуженный отдых. Семейные пары могут воспользоваться данным продуктом, если у одного супруга недостаточно пенсионных накоплений для покупки пенсионного аннуитета, а у второго имеется излишек.

Помимо этого, появится новый параграф 8, регламентирующий исполнение обязательства обеспечительной платой. А главу 25 дополнили параграфом 7 – Операции репо.

Ст. 155 ГПК дополнена запретом по обеспечению иска в отношении зачета требований и (или) ликвидационного неттинга по сделке (сделкам) в рамках генерального финансового соглашения.

Нововведение в ЗРК «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств»: Для государственной перерегистрации микрофинансовых организаций в банк дополнительно представляются разрешение уполномоченного органа по регулированию и развитию финансового рынка на добровольную реорганизацию микрофинансовой организации в форме конвертации в банк и одобренный им отчет о реализации мероприятий, предусмотренных планом мероприятий по конвертации микрофинансовой организации в банк.

Внесены поправки в Закон «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» касательно создания дочерних организаций банков, выпуска и размещения банком эмиссионных ценных бумаг за рубежом, статуса крупного участника банка и руководящих работников банка. Также добавлен Перечень документов, необходимых для получения юридическими лицами – резидентами/нерезидентами РК лицензии на проведение банковских и иных операций впервые.

Правоохранительные органы

Внесены поправки по вопросам совершенствования порядка прохождения правоохранительной службы, повышения правовой и социальной защищенности и ответственности сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов и военнослужащих, межведомственной координации, самостоятельности органов внутренних дел, усиления ответственности за отдельные уголовные правонарушения и оборот оружия.

В Уголовный кодекс добавлены новые статьи:

370-1. Бездействие по службе лица, занимающего ответственную государственную должность, или иного руководителя правоохранительного или специального государственного органа.

370-2. Отказ или уклонение сотрудника правоохранительного или специального государственного органа от исполнения обязанностей службы.

452-1. Бездействие по службе начальника. Усиливается ответственность за неповиновение представителю власти и угрозу или насильственные действия в отношении представителя власти.

Также изменен порядок прохождения конкурса и внеконкурсного отбора для занятия должностей в правоохранительных органах, поощрения и наложения дисциплинарных взысканий на сотрудников.

Органы обороны, КНБ

Утверждены правила назначения единовременной выплаты на погребение и единовременного пособия членам семьи умершего пенсионера Министерства обороны.

Услуга оказывается Центром пенсионного обеспечения Министерства обороны. Прием заявления осуществляется через веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz.

К заявлению прилагаются:

свидетельство или уведомление о смерти;

сведения о номере банковского счета.

Для назначения единовременного пособия членами семьи дополнительно предоставляются следующие документы:

сведения из учебного заведения о том, что дети в возрасте от 18 до 23 лет являются обучающимися очной формы обучения;

документ, свидетельствующий о родственных отношениях с умершим (свидетельства о рождении, браке, установлении отцовства (материнства).

Перечень основных требований к оказанию государственной услуги, включающий характеристику процесса, форму, содержание и результат ее оказания, а также иные сведения с учетом особенностей оказания госуслуги изложены в Перечне основных требований к оказанию государственной услуги.

Утверждены новые квалификационные требования

для осуществления деятельности по разработке, производству, ремонту, приобретению и реализации боеприпасов, вооружения и военной техники, запасных частей, комплектующих изделий и приборов к ним;

для осуществления деятельности по ликвидации посредством уничтожения, утилизации, захоронения и переработке высвобождаемых боеприпасов, вооружений, военной техники, специальных средств.

Курсантам, слушателям первых и вторых курсов военных, специальных учебных заведений органов национальной безопасности РК определена денежная компенсация за почтовые отправления в сумме 130 тенге в месяц.

Изменен ряд приказов КНБ по вопросам денежных компенсаций и выплат военнослужащим органов нацбезопасности.

В частности, норма выплаты денежной компенсации взамен продовольственного пайка курсантам, слушателям военных, специальных учебных заведений органов национальной безопасности РК при убытии в отпуск определяется, исходя из стоимости пайка для курсантов, слушателей военных, специальных учебных заведений, определенной договором о государственных закупках на соответствующий финансовый год, и количества дней отпуска.

Внесены поправки в порядок выплаты за счет государства военнослужащим денег за перевозку собственного имущества в пределах РК.

Определен перечень членов семьи военнослужащих органов национальной безопасности, которым предоставляется право бесплатного проезда на авиатранспорте в случае перевода военнослужащего в другую местность.

В новой редакции изложены Правила возмещения государству бюджетных средств, затраченных на обучение военнослужащих Пограничной службы КНБ РК в военных учебных заведениях.

Военнослужащий, отчисленный из организации высшего или послевузовского образования за неуспеваемость, недисциплинированность, по своей инициативе, в результате увольнения с воинской службы по отрицательным мотивам, в связи с прекращением гражданства РК, а также отказавшийся заключить контракт о прохождении воинской службы, возмещает государству деньги, соответствующие затратам на обеспечение питанием, выплату должностного оклада (стипендии) и проезд курсанта в организации высшего или послевузовского образования в период их обучения в статусе военнослужащего, за исключением затрат первого года обучения в статусе военнослужащего.

Военнослужащий, окончивший организацию высшего или послевузовского образования, в случае увольнения с воинской службы по отрицательным мотивам, в связи с прекращением гражданства РК или по служебному несоответствию, выявившемуся по итогам аттестации, возмещает государству средства, соответствующие затратам на обеспечение питанием, выплату должностного оклада (стипендии) и проезд курсанта в организации высшего или послевузовского образования в период его обучения в статусе военнослужащего, за исключением затрат первого года обучения в статусе военнослужащего, пропорционально за каждый полный недослуженный месяц до окончания срока контракта.

Также в документе изменены:

сводный расчет фактических затрат на обучение военнослужащего (курсанта, магистранта, докторанта) в организации высшего или послевузовского образования;

сводный расчет фактических затрат на обучение военнослужащего (курсанта, адъюнкта) в организациях высшего или послевузовского образования иностранного государства.

Жилищные выплаты

Правила исчисления размера, назначения, перерасчета, осуществления, прекращения, приостановления и возобновления жилищных выплат сотрудникам специальных государственных органов РК изложены в новой редакции.

К получателям жилищных выплат, помимо самих сотрудников, нуждающихся в жилье, отнесли также членов семей сотрудников, погибших (умерших) при прохождении службы.

Изменены перечень документов, которые нужно подать для назначения жилищных выплат, и порядок осуществления жилищных выплат. Добавлены цели, на которые могут быть использованы жилищные выплаты. В этой же главе теперь прописан порядок возврата ошибочно зачисленных сумм жилищных выплат.

Также внесены поправки в правила обеспечения служебным жилищем сотрудников органов внутренних дел, исчисления размера, назначения, перерасчета, осуществления, прекращения, приостановления и возобновления жилищных выплат. В частности, поправки касаются перечня документов, которые нужно представить для получения жилищных выплат.

При перемещении сотрудника назначенные текущие жилищные выплаты приостанавливаются со дня издания приказа первого руководителя учреждения и возобновляются государственным учреждением ОВД, куда сотрудник прибыл для дальнейшего прохождения службы, при условии признания нуждающимся в жилище решением жилищной комиссии.

А в случае прекращения жилищных выплат сотруднику государственным учреждением направляется письмо в банк с изложением основания прекращения жилищных выплат.

Сжиженный газ

С 1 сентября 2022 года право приобретать сжиженный нефтяной газ, реализуемый в рамках плана поставки вне товарных бирж, получили владельцы газонаполнительных пунктов в объемах, подлежащих последующей розничной реализации бытовым и коммунально-бытовым потребителям в бытовых баллонах, имеющих уникальные коды, присвоенные системами учета бытовых баллонов.

Нефтепродукты

В Законе «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов» изменено понятие: контрольные приборы учета: технические устройства, определяющие количественные и качественные характеристики нефтепродуктов, предназначенные для ведения учета с целью последующей передачи в режиме реального времени через оператора данных контрольных приборов учета в сфере производства и оборота нефтепродуктов уполномоченному органу в области оборота нефтепродуктов, а также уполномоченному органу в области производства нефтепродуктов, установленные на производственных объектах производителей нефтепродуктов, баз нефтепродуктов и на автозаправочных станциях (кроме автозаправочных станций передвижного типа), допущенные к применению в соответствии с законодательством республики в области обеспечения единства измерений.

Связь, почтовая связь

Теперь работники операторов связи, в функциональные обязанности которых входят работа и обслуживание средств проведения оперативно-розыскных и контрразведывательных мероприятий, а также обслуживание систем, обеспечивающих сбор и хранение служебной информации об абонентах, должны быть гражданами Казахстана.

Изменены правила предоставления услуг почтовой связи. В частности, конкретизированы услуги, предоставление которых неразрывно связано с услугами почтовой связи:

вызов курьера на дом;

заполнение адреса;

отслеживание почтового отправления;

упаковка и оформление почтового отправления;

переадресование почтового отправления;

бланков на почтовое отправление;

уведомление о доставке или вручении почтового отправления;

хранение почтового отправления;

извещение о почтовом отправлении;

доставка на дом.

Также, если почтовое отделение работает с перерывом либо с выходным днем, у входа должно быть размещено объявление о ближайшем почтовом отделении, работающем без перерывов и выходных.

Дополнено, что при подаче международной посылки отправитель подает заявление о том, как поступить при невыдаче адресату посылки, о чем делается отметка на лицевой стороне сопроводительного адреса.

Адресат за дополнительную плату подает письменное заявление:

о хранении в производственном объекте почтовых отправлений и почтовых переводов денег, поступающих на его имя, в течение 60 календарных дней со дня их поступления; об отправлении или доставке по другому адресу поступающих на его имя почтовых отправлений и почтовых переводов денег; о доставке на дом почтовых отправлений, поступающих на его имя «До востребования», если доставка их на дом производится; об отказе от возврата недоставленных отправлений.

Увеличен с 14 до 20 кг максимальный вес посылки. Размер остался прежний: 80х80х50 см.

Финансовые пирамиды

Вводится в действие закон, который ужесточает ответственность за создание финансовых пирамид и вводит уголовную ответственность за их рекламу.

Что изменилось:

ужесточено наказание за создание и руководство финансовыми (инвестиционными) пирамидами – нижний порог штрафа за создание финпирамиды теперь начинается от 1000 до 3000 МРП. Либо могут привлечь к общественным работам на срок до 1200 часов (ранее было 800 часов). Лишение свободы – теперь от трех до пяти лет. Крайняя мера наказания увеличена с 10 до 12 лет лишения свободы;

установлена уголовная ответственность за рекламу финансовых (инвестиционных) пирамид – в УК добавлена новая статья 217-1. Реклама финансовой (инвестиционной) пирамиды;

определена подследственность за рекламу финансовых (инвестиционных) пирамид.

Также внесены поправки в КоАП, которыми установлена административная ответственность за рекламу финпирамиды, если действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.

Стрессовые активы

Вводятся в действие поправки по вопросам развития рынка стрессовых активов.

Согласно документу, частным инвесторам разрешили покупать стрессовые активы банков. При этом им разрешается приобретать только проблемные займы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Напомним, к стрессовым активам относятся кредиты с просрочкой более 90 дней, реструктуризированные кредиты, взысканное имущество и активы дочерних организаций банков по управлению стрессовыми активами.

Также законом предусматривается создание института сервисных компаний, которые будут предоставлять услуги частным инвесторам по обслуживанию и управлению неработающими кредитами. Функциями сервисных компаний предлагается наделить дочерние организации банков, осуществляющих управление стрессовыми активами, и коллекторские агентства, которые уже обладают соответствующим опытом и компетенциями.

Экология

Утверждены Правила признания технологий в качестве "зеленых" технологий. "Зеленые" технологии – экологически безопасные технологии производства, созданные на основе современных достижений науки, учитывающие экологические, экономические, социальные аспекты устойчивого развития, которые охватывают следующие сферы и направлены на:

производство нетоксичных продуктов по замкнутому циклу: "производство – утилизация – новое производство";

максимальное сокращение отходов за счет инноваций в технологиях и структуре потребления;

замену невозобновляемых природных ресурсов на альтернативные возобновляемые источники сырья и энергии;

внедрение биотехнологий в земледелие, животноводство и переработку сельскохозяйственной продукции, производство биологических препаратов для сельского хозяйства;

производство энергии из возобновляемых источников энергии (солнечной энергии, энергии ветра, гидро-, геотермальной энергии, биомассы, водорода), снижение вредных выбросов в атмосферу, повышение эффективности использования топлива, а также энергоэффективности зданий и бытовых приборов;

выведение устойчивых зеленых насаждений, имеющих высокий поглотительный эффект парниковых газов из окружающей среды, направленный на смягчение последствий изменения климата;

производство строительных материалов, не содержащих токсичных и канцерогенных веществ, с использованием отходов производства и потребления.

При определении соответствия либо несоответствия технологий критериям "зеленых" технологий рассматривают следующие критерии:

назначение;

ресурсосбережение;

энергетическую эффективность;

предотвращение и минимизацию отходов;

безопасность технологии для человека;

безопасность технологии для биологического разнообразия.

Критерии "зеленых" технологий являются едиными для технологий любого вида экономической деятельности.

Процедура признания технологий в качестве "зеленых" проводится согласительной комиссией путем согласования итогов определения соответствия либо несоответствия технологий критериям "зеленых" технологий, проведенных уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Утвержден национальный план углеродных квот.

Он включает общий объем углеродных квот по регулируемым сферам деятельности – электроэнергетическая, нефтегазовая, горнодобывающая, металлургическая, химическая, обрабатывающая (в части производства стройматериалов: цемента, извести, гипса и кирпича). Документ предусматривает постепенное снижение выбросов двуокиси углерода к 2025 году.

Сельское хозяйство

С 6 сентября вводится запрет на вывоз крупного рогатого скота из Казахстана. На 6 месяцев запрещен вывоз:

крупного рогатого скота живого;

овец и коз живых.

Внесены поправки в Правила субсидирования страховых премий.

В частности установлено, что основной целью субсидирования страховых премий является повышение доступности заемного и торгового финансирования для субъектов агропромышленного комплекса (АПК).

Субсидированию в данной сфере подлежат страховые премии в размере 80% от суммы страховой премии по договорам страхования в АПК, заключенные страховыми организациями, филиалами страховых организаций-нерезидентов РК (страховщик).

Волонтерство, благотворительность, гранты

Вводятся в действие поправки по вопросам волонтерства, благотворительной деятельности и грантов.

В частности, теперь осуществлять сбор средств в пользу благотворительной организации или нуждающегося лица можно только на основании заключенного с ними договора. При этом волонтер обязан представлять им отчет о сборе средств.

Кроме того, волонтерская деятельность учитывается при поступлении на гражданскую службу.

Также лица, получившие знак отличия за проявленный патриотизм и активную гражданскую позицию, при проведении конкурса на получение образовательных грантов, а также на зачисление в состав обучающихся по государственному образовательному заказу на подготовку кадров с высшим образованием в случае равенства баллов будут иметь преимущества перед другими.

Поправками предусмотрена ответственность благотворительных организаций и волонтеров за распространение заведомо ложной информации.

Гранты подразделили на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные.

Расширен перечень неправительственных организаций, которым не могут быть выделены государственные гранты.

Уточнено, что неправительственные организации, получившие государственный грант, могут использовать не более 5% для долгосрочных грантов на материально-техническое обеспечение и институциональное развитие.

Семейные отношения

Изменен порядок передачи детей-сирот в гостевую семью. В новой редакции изложен договор о передаче ребенка (детей) в гостевую семью.

Внесено дополнение, согласно которому в гостевую семью детей не смогут принимать граждане РК, постоянно проживающие на территории РК, не прошедшие соответствующую психологическую подготовку.

Также установлено, что лицо, изъявившее желание взять ребенка в гостевую семью, предоставляет в орган по месту своего жительства сертификат о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением близких родственников).

При этом в Положение о гостевой семье добавлен перечень близких родственников. Это родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки.

Изменился порядок передачи детей в приемную семью.

В Положение о приемной семье добавлены новые понятия:

близкие родственники – родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки;

родственники – лица, находящиеся в родственной связи, имеющие общих предков до прадедушки и прабабушки.

В Перечень документов, которые нужно представить в органы опеки, чтобы взять ребенка в приемную семью, добавлен сертификат о прохождении психологической подготовки граждан, желающих принять детей-сирот (за исключением близких родственников ребенка).

После осуществления подбора детей орган по месту жительства приемных родителей заключает договор о передаче ребенка в приемную семью между приемными родителями, органом и организацией в порядке, предусмотренном гражданским законодательством РК, с учетом мнения ребенка, достигшего возраста 10 лет. Напомним, ранее еще выносилось решение в форме приказа о создании приемной семьи.

Изменения в Положении о патронатном воспитании

Добавлены понятия "близкие родственники" и "родственники".

Патронатными воспитателями не могут стать лица, не прошедшие специальную психологическую подготовку. А к перечню документов, предоставляемых в органы опеки для оформления патроната, добавлен сертификат о прохождении психологической подготовки (однако он не нужен близким родственникам ребенка).

Условия оплаты труда патронатных воспитателей определяются, исходя из расчета размера должностного оклада основного персонала среднего уровня квалификации без категории сферы образования (В4-4) со стажем работы до года.

Образование

С 1 сентября 2022 года претенденты на знак отличия «Алтын белгi» могут подтвердить свои знания, только сдав экзамен по математике в Назарбаев Интеллектуальные школы (НИШ).

Начиная с 1 сентября 2022 года местные представительные органы будут утверждать и размещать госзаказ на специальную психолого-педагогическую поддержку детей с ограниченными возможностями в пределах объемов бюджетных средств на соответствующий год.

Государственный образовательный заказ на специальную психолого-педагогическую поддержку детей с ограниченными возможностями должен содержать количество обучающихся или воспитанников и среднюю стоимость расходов на одного обучающегося.

Приняты новые Правила присвоения звания «Лучший педагог». Конкурс проводится ежегодно в три этапа – районного, областного и республиканского уровней.

Победителями І этапа Конкурса становятся до пяти участников, набравших наибольшее количество баллов по итогам решения Региональной комиссии I этапа.

Победителями ІI этапа Конкурса становятся до 10 участников, набравших наибольшее количество баллов по итогам решения Региональной комиссии ІI этапа.

Победителями ІII этапа Конкурса становятся до 64 участников Республиканского конкурса, набравших наибольшее количество баллов по итогам решения Республиканской комиссии в соответствии с квотой: педагоги дошкольных организаций – до 10 человек, педагоги организаций среднего, специального, специализированного, дополнительного образования – до 34 человек, педагоги технического и профессионального, послесреднего образования – до 20 человек.

При обнаружении плагиата в представленных документах (материалах) комиссия информирует педагога об отстранении от дальнейшего этапа Конкурса. Уведомление в произвольной форме направляется в организацию образования по месту работы педагога.

Телевидение

Определены новые сроки перехода на цифровое эфирное телерадиовещание для ряда населенных пунктов Казахстана. Подключение будут проводить в 3 этапа – до 1 сентября 2022 года, до 1 декабря 2023 года и до 1 декабря 2024 года.