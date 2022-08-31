Декларацию о доходах и имуществе нужно представить до 15 сентября

15 дней осталось до окончания срока представления налоговой декларации всеобщего декларирования. В Комитете государственных доходов рассказали, какие сведения нужно отразить в ежегодной декларации, сообщает Zakon.kz.

В КГД отметили, что на 31 августа декларацию еще не представили около 107 тыс. человек. Всего более 572 тыс. человек должны были представить декларацию о доходах и имуществе физических лиц в текущем году.

Декларацию о доходах и имуществе (форма 270.00) необходимо представить в орган государственных доходов по месту жительства в срок до 15 сентября 2022 года.

Кто обязан представить декларацию

Обязательство по представлению декларации в этом году имеется у следующих категорий:

лица, занимающие ответственную государственную должность, их супруги;

лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, их супруги;

лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, их супруги;

лица, на которых возложена обязанность по представлению декларации в соответствии с Конституционным законом РК «О выборах в Республике Казахстан» и законами «О противодействии коррупции», «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», «О страховой деятельности», «О рынке ценных бумаг».

Какие сведения отразить в декларации

Декларация о доходах и имуществе физического лица (форма 270.00) предназначена для отражения физическими лицами информации о:

доходах, полученных за календарный год, в том числе за пределами Республики Казахстан;

налоговых вычетах;

приобретении или отчуждении, или получении безвозмездно имущества, подлежащего государственной или иной регистрации;

задолженности других лиц перед физическим лицом (дебиторской задолженности) или задолженности физического лица перед другими лицами;

деньгах на банковских счетах в иностранных банках и имуществе, находящихся за пределами РК.

В комитете напомнили, что лица, представившие в 2021 году «входную» Декларацию об активах и обязательствах физического лица (форма 250.00), должны также представить Декларацию о доходах и имуществе (форма 270.00) в 2022 году.

Какая ответственность за несвоевременное представление декларации

Также в КГД напомнили, что если налоговая декларация не будет представлена в срок, то налоговые органы на первый раз ограничатся предупреждением (пункт 1 статьи 272 Кодекса РК «Об административных правонарушениях»).

При повторном нарушении со стороны физического лица в течение года после вынесения предупреждения будет наложен штраф в размере 15 МРП, что на сегодняшний день составляет 45 945 тенге (пункт 2 статьи 272 Кодекса РК «Об административных правонарушениях»).