Декларацию о доходах и имуществе нужно представить до 15 сентября
В КГД отметили, что на 31 августа декларацию еще не представили около 107 тыс. человек. Всего более 572 тыс. человек должны были представить декларацию о доходах и имуществе физических лиц в текущем году.
Декларацию о доходах и имуществе (форма 270.00) необходимо представить в орган государственных доходов по месту жительства в срок до 15 сентября 2022 года.
Кто обязан представить декларацию
Обязательство по представлению декларации в этом году имеется у следующих категорий:
лица, занимающие ответственную государственную должность, их супруги;
лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, их супруги;
лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, их супруги;
лица, на которых возложена обязанность по представлению декларации в соответствии с Конституционным законом РК «О выборах в Республике Казахстан» и законами «О противодействии коррупции», «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», «О страховой деятельности», «О рынке ценных бумаг».
Какие сведения отразить в декларации
Декларация о доходах и имуществе физического лица (форма 270.00) предназначена для отражения физическими лицами информации о:
доходах, полученных за календарный год, в том числе за пределами Республики Казахстан;
налоговых вычетах;
приобретении или отчуждении, или получении безвозмездно имущества, подлежащего государственной или иной регистрации;
задолженности других лиц перед физическим лицом (дебиторской задолженности) или задолженности физического лица перед другими лицами;
деньгах на банковских счетах в иностранных банках и имуществе, находящихся за пределами РК.
В комитете напомнили, что лица, представившие в 2021 году «входную» Декларацию об активах и обязательствах физического лица (форма 250.00), должны также представить Декларацию о доходах и имуществе (форма 270.00) в 2022 году.
Какая ответственность за несвоевременное представление декларации
Также в КГД напомнили, что если налоговая декларация не будет представлена в срок, то налоговые органы на первый раз ограничатся предупреждением (пункт 1 статьи 272 Кодекса РК «Об административных правонарушениях»).
При повторном нарушении со стороны физического лица в течение года после вынесения предупреждения будет наложен штраф в размере 15 МРП, что на сегодняшний день составляет 45 945 тенге (пункт 2 статьи 272 Кодекса РК «Об административных правонарушениях»).