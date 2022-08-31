В поселке Акмолинской области открыли современную спортплощадку
Фото: отдела УВП Целиноградского района
В поселке Жарлыколь Целиноградского района презентовали новую спортивную площадку с футбольным полем. На открытие долгожданного спортивного сооружения пришли сельчане и жители ближайших поселков.
Футбольное поле, расположенное на большой территории, оснащено новым и качественным искусственным газоном, что позволяет любителям футбола играть в самых комфортных условиях.
Мы очень рады появлению спортивной площадки в нашем поселке. Вечерами, в свободное от работы время планируем устраивать дружеские матчи, тренироваться, бегать и играть в другие активные игры. Житель поселка Жарлыколь Аман Ниязов
Фото: отдела УВП Целиноградского района
Что примечательно, в честь праздничного открытия в селе был проведен турнир по футболу, где участвовали команды из поселков Маншук Маметовой, Жангызкудук, две команды села Жарлыколь и команда сотрудников «Астана өнім».
В результате упорной борьбы и самоотдачи первое место заняла команда села Маншук Маметовой, игроки которой были награждены Кубком и грамотой акима Жарлыкольского сельского округа Сагинтаева М.С.
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