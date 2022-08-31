В поселке Акмолинской области открыли современную спортплощадку

В поселке Жарлыколь Целиноградского района презентовали новую спортивную площадку с футбольным полем. На открытие долгожданного спортивного сооружения пришли сельчане и жители ближайших поселков.

Футбольное поле, расположенное на большой территории, оснащено новым и качественным искусственным газоном, что позволяет любителям футбола играть в самых комфортных условиях.

Мы очень рады появлению спортивной площадки в нашем поселке. Вечерами, в свободное от работы время планируем устраивать дружеские матчи, тренироваться, бегать и играть в другие активные игры. Житель поселка Жарлыколь Аман Ниязов

Фото: отдела УВП Целиноградского района

Что примечательно, в честь праздничного открытия в селе был проведен турнир по футболу, где участвовали команды из поселков Маншук Маметовой, Жангызкудук, две команды села Жарлыколь и команда сотрудников «Астана өнім».