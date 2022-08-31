Смаилов дал поручения новому акиму Туркестанской области
Так, в рамках Комплексного плана развития Туркестанской области до 2025 года предусмотрена реализация ряда важных проектов, в том числе по выпуску новой продукции, модернизации дорог, созданию постоянных рабочих мест и улучшению качества жизни граждан в целом.
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Руководству региона необходимо активизировать работу по максимальной диверсификации экономики. Первостепенное внимание следует уделить вопросам обеспечения занятости, сдерживания роста цен на продукты питания, газо- и водоснабжения населения, а также устранения нехватки ученических мест. Премьер-министр Алихан Смаилов
При этом глава правительства акцентировал внимание на том, что работа акимата области должна строиться на основе эффективного диалога с населением.
Алихан Смаилов также отметил, что в настоящее время туризм является одной из основных отраслей экономики области, поэтому необходимо продолжить работу по созданию комфортных условий пребывания для отечественных и зарубежных туристов.
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Премьер-министр поблагодарил Умирзака Шукеева за большой вклад в развитие региона и города Туркестана, ставшего одним из красивейших областных центров, где происходят важные международные, политические и культурные события.