Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Смаилов дал поручения новому акиму Туркестанской области

Смаилов дал поручения новому акиму Туркестанской области Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Алихан Смаилов представил активу Туркестанской области нового акима. Премьер-министр отметил, что перед руководством региона президентом поставлены задачи по повышению благосостояния граждан, развитию туризма, агропромышленного комплекса и других отраслей, сообщает Zakon.kz

Так, в рамках Комплексного плана развития Туркестанской области до 2025 года предусмотрена реализация ряда важных проектов, в том числе по выпуску новой продукции, модернизации дорог, созданию постоянных рабочих мест и улучшению качества жизни граждан в целом.

Новость по теме

Дархан Сатыбалды назначен акимом Туркестанской области

Руководству региона необходимо активизировать работу по максимальной диверсификации экономики. Первостепенное внимание следует уделить вопросам обеспечения занятости, сдерживания роста цен на продукты питания, газо- и водоснабжения населения, а также устранения нехватки ученических мест. Премьер-министр Алихан Смаилов

При этом глава правительства акцентировал внимание на том, что работа акимата области должна строиться на основе эффективного диалога с населением.

Алихан Смаилов также отметил, что в настоящее время туризм является одной из основных отраслей экономики области, поэтому необходимо продолжить работу по созданию комфортных условий пребывания для отечественных и зарубежных туристов.

Новость по теме

Касым-Жомарт Токаев принял отставку Умирзака Шукеева

Премьер-министр поблагодарил Умирзака Шукеева за большой вклад в развитие региона и города Туркестана, ставшего одним из красивейших областных центров, где происходят важные международные, политические и культурные события.

Читайте также

Сунгат Есимханов возглавил Комитет атомного и энергетического надзора и контроля

Мирзагалиеву и Магауову объявлены строгие выговоры

Как менялась Конституция за годы независимости

Анастасия Стативкина
Смаилов Алихан Туркестанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ситуация в Украине 30 августа
Ситуация в Украине: Германия приостанавливает визовый режим с Россией, в США считают, что реакторы ЗАЭС надо остановить
Умер Михаил Горбачев
Умер Михаил Горбачев
Мирзагалиеву и Магауову объявлены строгие выговоры
Мирзагалиеву и Магауову объявлены строгие выговоры
Фруктовый сад
Какими будут осень и зима? Прогнозируем по приметам 28 августа
астрология гороскоп рейтинг удача
Лидеры рейтинга: кто самый успешный по знаку зодиака
Вредные сочетания продуктов
Диетолог назвала самые вредные сочетания продуктов
Теннис Поражение Us Open
Елена Рыбакина на старте US Open сенсационно уступила 132-й ракетке мира
курсы валют
Курсы валют на 31 августа в обменных пунктах Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления