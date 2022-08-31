Чем запомнился Умирзак Шукеев на посту акима Туркестанской области

Указом главы государства в июне 2018 года в Казахстане появилась новая область – Туркестанская, а областным центром стал город Туркестан. Именно тогда на Умирзака Шукеева была возложена задача развития нового региона, а также руководство строительством города, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, спустя 4 года, в регионе произошла крупная кадровая перестановка. 24 августа аким области Умирзак Шукеев написал заявление об увольнении по собственному желанию. Глава государства одобрил его решение.

Что сделал уже экс-аким на своем посту за эти годы? Чем они запомнился?

10 важных шагов Умирзака Шукеева

1. Строительство города Туркестан. Всего за полтора года построены более 400 объектов. Среди них многоэтажные дома, спортивные, духовно-культурные объекты. Возведены «Ледовый дворец», школа олимпийского резерва, «Теннисный центр», спортивный комплекс имени Б. Саттарханова и «Конно-спортивный комплекс».

С начала года введено в эксплуатацию 365,8 тысяч кв метров жилья. Намеченный план перевыполнен более чем на 61,6 тыс. кв. метров, то есть на 122,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Туркестанской области в этом году завершится строительство 97 многоэтажных жилых домов, новоселье отметят 6 тысяч семей. То есть за счет всех источников финансирования будет введено 855 тыс. кв. м жилья (5935 квартир). Это примерно равно размеру 100 футбольных полей. Кроме того, в областном центре заложена инфраструктура на 100 тысяч жителей.

Фото: Антон Лещенко

В июне 2019 года в Арыси прогремели взрывы. Жители были эвакуированы. Оперативно прибыв на место происшествия, У. Шукеев создал оперативный штаб и оказал всемерную поддержку арысцам. Более 40 тысяч человек были эвакуированы в безопасное место. Глава региона жил в Арыси и координировал работу штаба. В городе было разрушено около 8 тысяч жилых домов. Всего за два месяца Арысь была реконструирована и восстановлена. Обновлены социальные объекты, дома. Решены наиболее сложные вопросы. Умирзак Шукеев зарекомендовал себя как кризис-менеджер.

3. В 2020 году во время пандемии, охватившей весь мир, Туркестанская область поставила лекарства напрямую из Узбекистана на 550 миллионов тенге. Благодаря строгой дисциплине область оказалась в зеленой зоне в 2021 году. В январе 2022 года в Туркестанской области не было зафиксировано беспорядков. Это результат стабильной политической ситуации в регионе и правильной разъяснительной работы с населением.

4. В соседнем Узбекистане в 2020 году взорвалось Сардобинское водохранилище, в Мактаарале было объявлено чрезвычайное техногенное положение с подтоплением нескольких населенных пунктов. Глава региона У. Шукеев выехал в Узбекистан и лично был принят президентом Ш. Мирзиеева. В результате, благодаря помощи узбекистанцев, были пересеяны посевы жителей Мактааральского района, а сотрудники МЧС Узбекистана помогли очистить села от воды. Удалось повернуть русло нахлынувшей воды. Интересы каждой семьи были защищены, и для тысячи жителей были построены дома. В Мырзакенте построили новый микрорайон.

5. Наряду с Мактааралом, в результате проливных дождей затопило Толебийский район, реконструировано 40 домов. Паводок в Казыгурте также был взят на оперативный контроль, жителям была оказана реальная помощь.

6. Шукеев внес вклад в динамичное развитие сельскохозяйственной отрасли Туркестанской области.

Фото: Антон Лещенко

По инициативе акима области реализованы проекты по получению 2-3 урожаев в год с одного поля, "Продовольственный пояс". По экспорту мяса регион вышел на 1-е место в республике. Внедрены технологии капельного и дождевого орошения.

7. В Туркестане и Жетысайском районе начали собирать воду, которая в весенний период уходит в степь. Решены проблемы водохранилища "Кенсай-Коскорган" и других, а также проблемы с водопроводной водой в Туркестане, построен пляж "Шага", гребная база.

Фото: Антон Лещенко

8. В окрестностях Туркестана создан «зеленый пояс», высажено около 3 миллионов деревьев. В результате температура воздуха в жарком летнем Туркестане снизилась на 0,5 градуса.

9. По поручению главы региона ведется работа по возврату 1 миллиона гектаров земли. В этом году в госсобственность возвращены 500 тыс. га. земель. Решается проблема пастбищ необходимая для скота жителей проживающих в селах.

Фото: Антон Лещенко

10. Количество туристов в регионе увеличилось в 5 раз, привлеченные инвестиции в регион составили 400 млрд тенге. Привлеченные инвестиции в Туркестан, поспособствовали открыть новые гостиницы и туристические объекты.