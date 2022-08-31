Ерлан Карин рассказал об итогах реализации Послания-2021

Государственный советник РК Ерлан Карин отметил, что в Послании главы государства будут обозначены основные приоритеты социально-экономического развития страны на ближайший период, передает Zakon.kz.

Пока эксперты рассуждают, делятся прогнозами о его возможном содержании, были подведены промежуточные итоги реализации Послания-2021 «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны».

Вся практическая работа проводится по специальному Общенациональному плану. Он состоит из 103 пунктов. Большинство из них уже выполнены. Исполнение оставшихся пунктов находится на контроле Администрации президента.

Среди значимых социальных инициатив необходимо отметить поэтапное увеличение заработных плат отдельным категориям гражданских служащих (работники организаций культуры, архивного дела, в том числе техперсонал) в среднем на 20% с 2022 по 2025 год. Государственный советник РК Ерлан Карин

Что еще сделано

Внесены изменения и дополнения в законодательство в части повышения минимальной заработной платы до 60 тыс. тенге и ее исключения в качестве расчетного показателя в налоговой, социальной и других сферах.

Утверждена Дорожная карта по строительству до конца 2025 года не менее 1000 школ. Для решения жилищных вопросов через «Отбасы банк» по программе «Нұрлы жер» выдано свыше 20 тыс. льготных займов на общую сумму около 230 млрд тенге.

Сделаны конкретные шаги для укрепления здоровья нации. В частности, начал действовать Закон «О биологической безопасности», обеспечен доступ населения к зарегистрированным в ВОЗ вакцинам от коронавирусной инфекции.

Практически полностью реализован блок политической модернизации и защиты прав человека.

Для укрепления системы защиты прав человека и обеспечения законности расширена компетенция прокуроров в части подготовки обвинительных актов по уголовным делам особо тяжкой категории. Уполномоченными органами реализуется Комплекс совместных мероприятий по противодействию мошенничествам и финансовым пирамидам на 2022 год. Ерлан Карин

В рамках законотворческой работы приняты законы в сфере образования, о развитии рынка стрессовых активов и другие.

Кроме того, утверждены:

План территориального развития Казахстана до 2025 года,

Концепция антикоррупционной политики на 2022-2026 годы.