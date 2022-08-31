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До решающего боя между Головкиным и Альваресом осталось 17 дней

Бокс Бой 17 сентября Фото: Instagram/gggboxing
Чуть больше двух недель осталось до классического противостояния между казахстанцем Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом из Мексики, которое, несомненно, войдет в историю мирового бокса, сообщает Zakon.kz.

Два предыдущих поединка прошли в 2017-м и 2018-м годах. В первом бою судьи отобрали победу у GGG, объявив ничью. Затем мексиканец также судейским решением стал победителем второй встречи. И вот третья решающая битва пройдет 17 сентября. На кону титулы чемпиона мира WBA, WBC, IBF и WBO в 76,2 кг.

"Канело" впервые проведет бой за звание абсолютного чемпиона суперсреднего веса, а GGG раньше в этом весе никогда не выступал. На днях открытую тренировку мексиканца посетили казахстанские болельщики бокса и почувствовали реакцию Сауля.

Сейчас у обоих боксеров самый разгар подготовки к этому поединку. Большинство специалистов в будущей схватке отдают победу "Канело", но есть и лица, которые верят в успех казахстанца.

Третий поединок Сауля Альвареса (57-2-2, 39 КО) и Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) состоится в Лас-Вегасе (США).

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