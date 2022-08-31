Почти 1,8 млн тенге штрафов задолжал водитель из Алматы

Полицейские Ауэзовского района Алматы задержали владельца Toyota Ipsum со штрафами на сумму порядка 1,8 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Накануне была задержана автомашина Toyota Ipsum с учетом в Кыргызстане, за которой числятся действующие штрафы на общую сумму 1 782 090 тенге. Транспортным средством управлял 55-летний местный житель. Эта автомашина водворена на специализированную штрафную стоянку. Начальник Управления местной полицейской службы ДП Алматы Ержан Узабаев

Ранее сообщалось, что столичному водителю выписали штрафы на 1 млн 400 тыс. тенге за месяц. В полиции уточнили, что на него наложили 82 административных штрафа за нарушения ПДД.

Кроме того, систематически нарушая ПДД, молодой человек допускал превышение скорости движения автомобиля и, игнорируя дорожные знаки, передвигался по Bus Lane. Водителю выдано уведомление, автомобиль водворен на коммунальную стоянку. Пресс-служба ДП Нур-Султана