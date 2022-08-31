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Аким Кызылординской области доложил Токаеву о решении проблем региона

прием, Налибаев Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о социально-экономической ситуации и перспективах развития региона. Особое внимание в ходе встречи было уделено привлечению инвестиций, увеличению добычи газа и проведению геологоразведочных работ, передает Zakon.kz.

Согласно данным, представленным руководителем области, за 7 месяцев года отмечается положительная динамика основных макроэкономических показателей. В частности, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем инвестиций составил 111,5 %, обрабатывающей промышленности – 105,5%.

Нурлыбек Налибаев сообщил, что для компенсации снижения объемов добычи нефти в связи с истощением ее запасов ведутся работы по сейсморазведке и разработке газовых месторождений.

Налажено эффективное взаимодействие с инвесторами. Во исполнение поручения президента в 2025 году будет введена в эксплуатацию новая теплоэлектроцентраль мощностью 240 мегаватт. Стоимость проекта составляет 215 млрд тенге.

В 2024 году ожидается открытие нового терминала аэропорта Кызылорды. Частный инвестор вложит в данный проект 11,8 млрд тенге.

По словам акима, на переговорах между государствами, расположенными в верховьях Сырдарьи, достигнута договоренность об увеличении объемов поступления воды в сравнении с прошлогодним уровнем.

В Кызылординской области планируется увеличить площади под масличные и кормовые культуры, требующие меньших затрат воды. Также расширяются площади, выделяемые под бахчевые и овощные культуры. Будет разработана новая программа развития рисовой отрасли.

Глава государства был также проинформирован о решении еще одной актуальной проблемы – урегулирования трудовых споров. С 49 крупными предприятиями области подписаны меморандумы, предусматривающие поэтапное повышение заработной платы сотрудников.

В текущем году в регионе ведется строительство 9 школ, одного дома школьников, двух детских садов, 11 физкультурно-оздоровительных комплексов, 6 объектов культуры.

Касым-Жомарт Токаев поручил акиму обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие области.

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