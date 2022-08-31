Аким Кызылординской области доложил Токаеву о решении проблем региона
Согласно данным, представленным руководителем области, за 7 месяцев года отмечается положительная динамика основных макроэкономических показателей. В частности, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем инвестиций составил 111,5 %, обрабатывающей промышленности – 105,5%.
Нурлыбек Налибаев сообщил, что для компенсации снижения объемов добычи нефти в связи с истощением ее запасов ведутся работы по сейсморазведке и разработке газовых месторождений.
Налажено эффективное взаимодействие с инвесторами. Во исполнение поручения президента в 2025 году будет введена в эксплуатацию новая теплоэлектроцентраль мощностью 240 мегаватт. Стоимость проекта составляет 215 млрд тенге.
В 2024 году ожидается открытие нового терминала аэропорта Кызылорды. Частный инвестор вложит в данный проект 11,8 млрд тенге.
По словам акима, на переговорах между государствами, расположенными в верховьях Сырдарьи, достигнута договоренность об увеличении объемов поступления воды в сравнении с прошлогодним уровнем.
В Кызылординской области планируется увеличить площади под масличные и кормовые культуры, требующие меньших затрат воды. Также расширяются площади, выделяемые под бахчевые и овощные культуры. Будет разработана новая программа развития рисовой отрасли.
Глава государства был также проинформирован о решении еще одной актуальной проблемы – урегулирования трудовых споров. С 49 крупными предприятиями области подписаны меморандумы, предусматривающие поэтапное повышение заработной платы сотрудников.
В текущем году в регионе ведется строительство 9 школ, одного дома школьников, двух детских садов, 11 физкультурно-оздоровительных комплексов, 6 объектов культуры.
Касым-Жомарт Токаев поручил акиму обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие области.