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В Алматинской области построена школа нового формата

открытие новая школа Фото: пресс-служба акимата Алматинской области
В преддверии нового учебного года в селе Кокдала Аксенгирского сельского округа Алматинской области сдана в эксплуатацию модульная школа нового формата на 110 мест.

В открытии нового учебного заведения приняли участие руководство района, работники сферы образования, жители села и представители СМИ.

Модульная школа была построена в короткие сроки – за четыре месяца. Общая площадь школы составляет 1561 кв. м.

открытие новая школа

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Генеральный подрядчик — BI Global, компания с большим опытом строительства образовательных учреждений. В школе 14 классных комнат, спортзал и актовый зал, библиотека, столовая, коворкинг-зоны, детские площадки и все оборудование, необходимое для качественного обучения.

Внутренний дизайн здания напоминает столичные заведения BINOM.

Приехав в ваше село 6 месяцев назад, мы увидели старое здание начальной школы и поняли, что вы очень нуждаетесь в новой школе. Мы пообещали бабушкам и дедушкам, что построим в этом селе замечательную новую школу. И теперь мы являемся свидетелями этой радости. Главной особенностью школы является то, что она была построена из строительных конструкций в короткие сроки. Школа устойчива к землетрясениям и различным катаклизмам. Таких проектов в СНГ не так много. В Казахстане их всего два. Один реализован в Акмолинской области, другой – в поселке Кокдала. То есть это один из первых подобных проектов в стране.Ибрагим Жекеев, директор компании BI Global

открытие новая школа

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Открытие общеобразовательного учреждения стало для местных жителей одним из долгожданных, счастливых моментов. Потому что раньше после окончания начальной школы учеников возили автобусами из села Кокдала в соседнее село Аксенгир.

Сегодня нашей радости нет предела. Мы всей деревней давно ждали эту школу. Мои внуки учились в старой начальной школе. Теперь они будут учиться в таком новом здании. Мы благодарны администрации за такую заботу о нашем селе.Сельский аксакал Омирбай Омирзаков

Следует отметить, что на сегодняшний день в Жамбылском районе обучаются около 35 тысяч школьников. Ежегодно порог школы переступают более 4000 юных жителей района. В 10 из 62 школ района обучение ведется в три смены. Одной из этих 10 школ была и Кокдалинская начальная школа.

открытие новая школа

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Таким образом, введение данного модульного объекта стало важным шагом в устранении проблемы нехватки ученических мест и трехсменного обучения в школах.

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Анастасия Московчук
Алматинская область
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