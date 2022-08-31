До 35 градусов жары ожидается в Казахстане

Фото: pixnio

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 1 сентября 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Ожидается малооблачная и сухая погода. Лишь на северо-западе, севере страны с прохождением атмосферных фронтов пройдут дожди с грозами. По республике ожидается усиление ветра. РГП "Казгидромет" На большей части Кызылординской, Туркестанской, Актюбинской, на западе, юге Атырауской, на юге, севере, востоке Западно-Казахстанской, на юге Абайской, Костанайской, Карагандинской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Днем на большей части Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Улытауской областей сохраняется сильная жара. РГП "Казгидромет" В Нур-Султане – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17°С днем +32...+34°С. В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17°С, днем +29...+31°С. В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18°С, днем +33...+35°С. Читайте также В Казахстане хотят изменить правила госзакупок Участки проспекта Сейфуллина перекроют на ремонт в Алматы

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