Казахстан может вести самостоятельную экономическую политику – эксперт

Профессор, академик НАН РК, генеральный директор Института экономики Азимхан Сатыбалдин рассказал, как Казахстану удалось сохранить стабильность экономики на фоне международного санкционного противостояния и удержать курс тенге, сообщает Zakon.kz.

Последние три года стали трудным испытанием для экономики независимого Казахстана. Пандемия COVID-19 негативно отразилась на международных поставках и торговле. Введение дополнительных мер санитарного контроля, новых требований к логистике и международным перевозкам сильно ударило по поставщикам продовольствия. Задержка поставок техники и оборудования затруднила реализацию важных инвестиционных проектов.

Президенту и действующему правительству пришлось приложить много усилий, чтобы сдержать надвигающийся социально-экономический хаос, вызванный международным санкционным противостоянием. Для этого потребовалось проявить настоящий характер и политическую волю, чтобы доказать всему миру: Казахстан нацелен на построение цивилизованного гражданского общества и многовекторной экономики.

В настоящее время правительство вынуждено решать хронические проблемы, отвечать на новые логистические и торгово-экономические вызовы, проводить выверенную политику "слышащего государства" по демократизации общества.

При этом на фоне глобальной турбулентности уже удалось решить многие первоочередные вопросы.

Правительству удалось реализовать меры, которые позволили избежать санкций

Перед правительством были поставлены чрезвычайно сложные задачи, которые должны быть решены в кратчайшие сроки. На сегодня не все из них реализованы в полной мере, поэтому критика президента в отношении Кабинета министров вполне уместна.

Тем не менее Казахстан сумел доказать, что может вести самостоятельную экономическую политику. Несмотря на потерю некоторых возможностей по выходу на внешние рынки, руководству Кабинета министров удалось оперативно адаптироваться и найти новые маршруты, новые рынки.

Были предотвращены самые негативные сценарии событий. Казахстан мог попасть в санкционный список наряду с Россией и Беларусью из-за участия в ЕАЭС. За короткий период была проделана огромная работа. Это время действия реальных кризис-менеджеров, сумевших сориентироваться в беспрецедентной экономической обстановке.

Нужно признать, что принятые меры позволили значительно снизить сильнейшие удары внешних факторов.

Адаптироваться к выходу на новые рынки

Конечно, текущую ситуацию сильно осложнили внешнеэкономические условия. Мы потеряли возможности выхода на некоторые привычные рынки сбыта. В качестве ответа Казахстан активно занялся поиском альтернативных логистических маршрутов для стабилизации экономической ситуации.

В условиях разрыва традиционных логистических цепочек многие экспортные и транзитные грузы, которые перевозились через Россию, сегодня стали перенаправляться на Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) через порты Актау и Курык. По итогам 5 месяцев 2022 года наблюдается увеличение объемов перевозок грузов в 2,5 раза, а оборота контейнеров – на 42%, общий товарооборот с прикаспийскими странами вырос более чем на 9%. Теперь Казахстан как транспортный хаб региона должен обеспечить необходимую скорость продвижения этих грузов.

Следует отметить важность переговоров с Азербайджаном, Грузией, Туркменистаном и Ираном по совместному и оперативному устранению «узких» мест при транзите казахстанских и импортных товаров.

В связи с этим также ведутся работы по созданию прикаспийского продовольственного хаба, который позволит наращивать взаимный товарооборот с минимальными издержками. Он откроет новые возможности для эффективной кооперации фермеров, закупщиков, перевозчиков, продавцов и потребителей.

Кроме того, происходит формирование альтернативных железнодорожных маршрутов, включая Достык – Мойынты, Бакты – Аягоз, Мактаарал – Дарбаза. Эти проекты в скором времени принесут свои плоды в повышении транзитного и экспортного потенциалов страны.

Продуктивно сдерживать инфляционные процессы

После начала российско-украинского конфликта произошел резкий скачок курса доллара по отношению к тенге. Он достиг 520 тенге. Однако своевременные меры позволили ослабить ажиотаж и выровнять курс нацвалюты. В настоящее время он составляет порядка 470 тенге за доллар.

В целом во всем мире из-за геополитического конфликта уровень инфляции ощутимо вырос. Так, в развитых странах он достиг уровня более 10%. В это время в Казахстане он составил 15%, что является прямым следствием принятых антикризисных действий.

Сегодня повсеместно наблюдается рост цен на продовольствие: только в июне 2022 года в сравнении с прошлым годом цены на всю сельскохозяйственную продукцию в мире выросли на 42%, цена пшеницы – на 91%. На этом фоне ситуация в нашей стране выглядит достаточно оптимистично. Для сравнения: цены на продовольственные товары в Казахстане за аналогичный период повысились на 19,2%, мука подорожала на 33,1%.

Конечно, ситуация с сахаром на потребительском рынке неоднозначна. Сбои в производстве сахара в первую очередь связаны с недостатком сырья, а именно – сахарной свеклы, выращивание которой не было обеспечено в Алматинской и Жамбылской областях. Теперь же мы начинаем постепенно выходить из этого положения. Ажиотаж вокруг сахара был создан искусственно, чтобы лишний раз взбудоражить общество и тем самым бросить тень на государство.

Также стоит отметить, что для смягчения негативного влияния инфляционных процессов правительством была проведена дополнительная индексация социальных выплат и приняты меры по укреплению медицинской помощи, сферы образования, рынка труда и поддержки молодежи – в рамках текущего года из республиканского бюджета на социальную сферу дополнительно направлен 581 млрд тенге.

В частности, повышение заработных плат коснулось более 3,8 млн работников, из них 850 тыс. – работники бюджетной сферы. Например, с начала текущего года на 30% увеличена зарплата врачей (76 тыс.), на 20% – среднего медперсонала (173 тыс.), на 25% – педагогов (500 тыс.).

Реализуются новые инвестиционные проекты, благодаря чему будет создано 2 млн рабочих мест

Несмотря на карантинные меры, темпы создания рабочих мест не сокращались. Так, по состоянию на 1 июня 2022 года уже создано 178,5 тыс. новых рабочих мест во многих отраслях экономики, включая сельское хозяйство, торговлю и образование. Причем наибольшее число (21,5 тыс.)– в Алматинской области. В целом до конца текущего года планируется создать более 440 тыс. рабочих мест.

Отрадно отметить, что в 2022 году только в сфере АПК планируется реализовать порядка 237 инвестиционных проектов на 294,7 млрд тенге. Продолжение данного курса позволит создать более 2 млн новых рабочих мест до 2025 года.

Контроль над ценами на энергоносители

Несмотря на ценовой всплеск на рынке энергоресурсов во всем мире, правительству Казахстана удалось удержать их на прежнем уровне. В результате была предотвращена цепочка негативных последствий (рост цен на электроэнергию, продукты, логистику и т.д.). Удалось сдержать цены на энергоносители (газ, бензин) и тарифы на электроэнергию.

Одной из острых остается проблема с дизельным топливом. В соседних странах и в целом в мире цены на дизельное топливо стали в два раза выше, чем в Казахстане, что привлекает транзитный транспорт. В текущем году объем производства дизеля существенно вырос, но отмечается повышенное потребление дизельного топлива в приграничных регионах страны из-за перетоков топлива за рубеж транзитным транспортом.

В качестве ответной меры введены дифференцированные цены на дизельное топливо в зависимости от резидентства, объемов потребления и видов транспорта.