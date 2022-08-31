Cмаилов представил нового акима активу Актюбинской области

В своем выступлении Алихан Смаилов отметил, что перед руководством области стоит задача по качественному выполнению Комплексного плана социально-экономического развития региона до 2025 года, принятого по поручению Главы государства, передает Zakon.kz.

Ключевыми шагами в развитии региональной экономики, по словам премьер-министра, должны стать запуск новых инвестиционных проектов, что позволит создать постоянные рабочие места, и модернизация автодорог.

Фото: primeminister.kz

Наша главная цель – улучшение благосостояния населения. В этой связи акимату области необходимо держать на особом контроле реализацию и разработку крупных проектов, способных дать импульс развитию региона. Алихан Смаилов

При этом глава правительства подчеркнул, что решение социальных вопросов, включая обеспечение питьевой водой, электроэнергией, устранение нехватки ученических мест и улучшение сферы ЖКХ, также должно быть в центре внимания руководства области.

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Кроме того, Алихан Смаилов поблагодарил ранее занимавшего пост акима региона Ондасына Уразалина за большой вклад в социально-экономическое развитие Актюбинской области.