Участки проспекта Сейфуллина перекроют на ремонт в Алматы

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Из-за ремонта дорог с 1 по 3 сентября будут временно перекрыты участки проспекта Сейфуллина. В Управлении городской мобильности призывают горожан корректировать маршрут, сообщает Zakon.kz.

В связи с проведением ремонта дорог будет полностью перекрыто движение по проспекту Сейфуллина с 23:00 31 августа до 7:00 1 сентября на участке от ул. Сатпаева до ул. Курмангазы; с 23:00 1 сентября до 7:00 2 сентября от ул. Курмангазы до ул. Кабанбай батыра, а также с 23:00 2 сентября до 7:00 3 сентября от ул. Кабанбай батыра до ул. Богенбай батыра. Преcc-служба Управления городской мобильности Алматы В ведомстве отмечают, что данные работы были запланированы в рамках среднего ремонта дорог. Читайте также В Казахстане хотят изменить правила госзакупок До 35 градусов жары ожидается в Казахстане

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