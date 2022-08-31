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Участки проспекта Сейфуллина перекроют на ремонт в Алматы

ремонт дорог Алматы Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Из-за ремонта дорог с 1 по 3 сентября будут временно перекрыты участки проспекта Сейфуллина. В Управлении городской мобильности призывают горожан корректировать маршрут, сообщает Zakon.kz.
В связи с проведением ремонта дорог будет полностью перекрыто движение по проспекту Сейфуллина с 23:00 31 августа до 7:00 1 сентября на участке от ул. Сатпаева до ул. Курмангазы; с 23:00 1 сентября до 7:00 2 сентября от ул. Курмангазы до ул. Кабанбай батыра, а также с 23:00 2 сентября до 7:00 3 сентября от ул. Кабанбай батыра до ул. Богенбай батыра.Преcc-служба Управления городской мобильности Алматы

В ведомстве отмечают, что данные работы были запланированы в рамках среднего ремонта дорог.

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