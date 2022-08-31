В Казахстане хотят изменить правила госзакупок

Министерство финансов подготовило изменения в Правила осуществления государственных закупок, разработав соответствующий проект приказа, сообщает Zakon.kz.

В частности, добавлен пункт о том, что в случае признания государственных закупок несостоявшимися из-за отсутствия представленных заявок, такие госзакупки осуществляются конкурентными способами, определенными статьей 13 Закона среди всех потенциальных поставщиков.

Как пояснили в ведомстве, нередки случаи, когда государственные закупки товаров, в отношении которых установлены изъятия из национального режима признаются несостоявшимся ввиду отсутствия заявок.

В этой связи, если государственная закупка таких товаров признана несостоявшейся, предлагается осуществлять такие закупки на общих основаниях среди всех участников государственных закупок. Также предоставляется возможность для участия уполномоченных представителей отечественных производителей товаров, работ и услуг к государственным закупкам, - говорится в обосновании.

К примеру, по отрасли автомобилестроения и сельхозмашиностроения техника реализовывается в основном дилерскими центрами, это обусловлено тем, что обеспечение гарантийных обязательств, предоставление услуг по сервисному обслуживанию выполняется дилерскими центрами.

При этом, уполномоченные представители отечественных производителей товаров определяются уполномоченным органом в сфере индустриального развития.

В связи с чем определение потенциальных поставщиков по поставке товаров, произведенных отечественными производителями, предлагается определять веб-порталом автоматически на основе данных уполномоченного органа в сфере индустриального развития и Национальной палатой предпринимателей «Атамекен».

Кроме того, устанавливается норма о том, что по закупкам услуг технического надзора, документом, подтверждающим обладание материальными и трудовыми ресурсами, является соответствующее разрешение (уведомление).

Применение пункта 57 Правил исключило факты необоснованно завышенных требований к поставщикам, что существенно минимизировало коррупционные риски.

Также из правил госзакупок исключается срок введения в эксплуатацию объекта, финансируемого за счет внебюджетных средств.

Вместе с тем предусматривается корректировка сведений, внесенных в электронный депозитарий, в том числе информации со статусом «Подтверждено», которая осуществляется в случае несоответствия заполненных в электронном депозитарии сведений к представленным документам, подтверждающих опыт работы в части:

вида строительства;

года завершения работ согласно дате акта приемки объекта в эксплуатацию;

статуса поставщика;

уровня ответственности зданий и сооружений;

технической сложности объектов;

функционального назначения объектов.

Такая корректировка осуществляется на основе:

самостоятельно выявленных ведомством уполномоченного органа указанных несоответствий;

заявок организаторов, единых организаторов;

жалоб потенциальных поставщиков;

заявок органов внутреннего государственного аудита по итогам рассмотрения жалоб и возражений;

судебных актов, вступивших в законную силу.

При этом веб-портал автоматически уведомляет потенциального поставщика, сведения которого подлежат корректировке.

В случае несогласия с заявкой или жалобой о корректировке, а также выявленными ведомством уполномоченного органа несоответствий, потенциальный поставщик посредством веб-портала дает аргументированные обоснования с приложением подтверждающих документов.

Корректировка осуществляется ведомством уполномоченного органа и его территориальными подразделениями в течение десяти рабочих дней со дня поступления заявок (жалоб), поданных через веб-портал.

Как отмечают в Минфине, в настоящее время имеются ошибочно заполненные данные в Электронном депозитарии. В связи с чем и предлагается внедрить механизмы корректировки неправильно заполненных сведений.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 14 сентября.