"Тілашар": в какую сумму обходится торжество в Нур-Султане

Первый раз – в первый класс. Это волнительный период для ребенка и родителей. Физически обозначают у казахов такой переход праздником «Тілашар». Его еще называют «әліппе тойы (праздник букваря). В какую сумму может обойтись торжество – в материале Zakon.kz.

Казахстанцы проводят этот праздник, связывая его с походом ребенка в первый класс.

Сейчас этот праздник вновь вошел в моду, и многие мамы и папы первоклашек проводят его, несмотря на дороговизн, и на то, что не всегда удается вернуть затраченную сумму на мероприятие.

Около миллиона тенге выложила за той астанчанка Айгуль Туякова.

Сынок – первенец. Мы хотели отдать дань традициям, показать таким образом, что наш сын вырос и что пойдет в школу. Это такая гордость. Пригласили родных и близких. Всего 60 человек. Жительница Нур-Султана Айгуль Туякова

Мероприятие, по ее словам, удовольствие не из дешевых. Только за аренду кафе молодые родители заплатили 370 тыс. тенге, это из расчета, что с человека брали 5500 тенге. В эту сумму вошли два горячих блюда и три салата. Но при этом продукты организаторы покупали самостоятельно.

Мясо брали сами на бешбармак (традиционное блюдо. – Прим. ред.). Тесто было от заведения. Мы докупали также мясную и овощную нарезки. Чайный стол с тортом также покупали мы. И плюс напитки. Всего на мероприятие ушло в среднем около миллиона тенге. Не рассчитывали, что окупится мероприятие. Дарили деньгами – вышло около 370 тыс. тенге. Но ребенок доволен. Айгуль Туякова

Плюс для 20 детей Айгуль накрывала «детский» стол. На это потребовалось еще около 100 тыс. тенге. Настроение малышам поднимали аниматоры, их услуги астанчанке обошлись в 35 тыс. тенге.

Сюда организаторы тоя прибавили также баннер и тамаду. Последний провел праздник за 60 тыс. тенге.

Почти у всех наших друзей дети идут в первый класс, и многие проводят «тілашар». Кто-то дома делает. Им уже за ресторан платить не надо. Но на продукты, баннер и тамаду уходит так же. Айгуль Туякова

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