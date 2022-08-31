Казахстан предоставит Пакистану $400 тыс. для ликвидации последствий наводнений

По поручению главы государства правительство Казахстана окажет гуманитарную помощь Пакистану в размере 400 тыс. долларов для ликвидации последствий проливных дождей и наводнений, приведших к многочисленным человеческим жертвам, сообщает Zakon.kz.

Данный вопрос был рассмотрен на заседании Комиссии по оказанию гуманитарной помощи под председательством первого заместителя премьер-министра Романа Скляра.

По официальным данным, в Пакистане от стихийных бедствий погибли уже 1033 человека, в том числе 343 ребенка, разрушены жилые дома и инфраструктура. Без крова и продуктов питания осталось около 35 млн человек.

27 августа премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обратился за помощью к международному сообществу.

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28 августа президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Пакистана в связи с гибелью людей во время наводнений.