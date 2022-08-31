В Алматы водитель мопеда серьезно пострадал после столкновения с кроссовером
Фото: Zakon.kz
Дорожно-транспортное происшествие произошло на перекрестке улиц Райымбека — Брусиловского, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Фото: Zakon.kz
Как удалось узнать на месте происшествия, водитель автомобиля марки Toyota Highlander двигался по улице Брусиловского в южном направлении. И когда автомобиль почти проехал перекресток, в него на высокой скорости врезался мопед, двигавшийся по проспекту Райымбека в восточном направлении.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Удар пришелся на заднюю дверь Toyota. От сильного столкновения мопедист отлетел в сторону.
Фото: Zakon.kz
В результате ДТП водитель двухколесного транспорта получил серьезные травмы. Его экстренно госпитализировали.
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