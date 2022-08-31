В Алматы водитель мопеда серьезно пострадал после столкновения с кроссовером

Дорожно-транспортное происшествие произошло на перекрестке улиц Райымбека — Брусиловского, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz

Как удалось узнать на месте происшествия, водитель автомобиля марки Toyota Highlander двигался по улице Брусиловского в южном направлении. И когда автомобиль почти проехал перекресток, в него на высокой скорости врезался мопед, двигавшийся по проспекту Райымбека в восточном направлении.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Удар пришелся на заднюю дверь Toyota. От сильного столкновения мопедист отлетел в сторону.

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП водитель двухколесного транспорта получил серьезные травмы. Его экстренно госпитализировали.