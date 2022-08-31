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ДТП с участием скорой произошло в Усть-Каменогорске

ДТП с участием скорой Фото: Zakon.kz
В Усть-Каменогорске произошло дорожно-транспортное происшествие – столкнулись карета скорой помощи и легковой автомобиль, передает Zakon.kz.

Фото появилось в одном из местных Instagram-пабликов.

Как сообщили корреспонденту Zakon.kz в областном департаменте полиции, авария произошла около 11:45.

Водитель "ГАЗ-А31R23" на пересечении улиц Утепова и Жастар с включенными проблесковыми маячками и без включения специального звукового сигнала выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, не убедился в том, что Ravon Nexia R3, въезжающий на перекресток на разрешающий сигнал светофора, уступает ему дорогу, в результате чего допустил столкновение.Пресс-служба ДП ВКО

В отношении водителя транспортного средства марки "ГАЗ-А31R23" составлен административный протокол по ст. 610 ч. 1 КоАП РК ("Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества", – влечет штраф в размере 20-ти МРП или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев).

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Динара Халдарова
Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск
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