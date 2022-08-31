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Человек погиб во время взрыва газа на предприятии в Алматинской области

пожар Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области
Инцидент произошел в 10:21 в поселке Отеген-батыр Илийского района по улице Жеруйык в здании завода ТОО «PolpanInsulation» по производству теплоизоляционных плит, передает Zakon.kz.
Предварительно произошел хлопок газовоздушной смеси. По прибытии на место вызова в 10:24 было установлено, что горит обшивка стены двухэтажного здания на площади 50 кв. м. А также в результате хлопка произошло обрушение кровли и стены здания, общая площадь которого – 1250 кв. м.Пресс-служба ДЧС Алматинской области

Возгорание локализовано в 10:35 и ликвидировано в 10:50 на общей площади 50 кв. м.

В результате чрезвычайного происшествия пять человек получили травмы средний тяжести, один человек погиб.

В тушении принимали участие 15 сотрудников и четыре единицы техники ДЧС Алматинской области, а также выезжали сотрудники полиции, три бригады скорой помощи и другие службы взаимодействия.

На месте работают дознаватели, причина пожара и хлопка устанавливается.

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Елена Беляева
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