Человек погиб во время взрыва газа на предприятии в Алматинской области

Инцидент произошел в 10:21 в поселке Отеген-батыр Илийского района по улице Жеруйык в здании завода ТОО «PolpanInsulation» по производству теплоизоляционных плит, передает Zakon.kz.

Предварительно произошел хлопок газовоздушной смеси. По прибытии на место вызова в 10:24 было установлено, что горит обшивка стены двухэтажного здания на площади 50 кв. м. А также в результате хлопка произошло обрушение кровли и стены здания, общая площадь которого – 1250 кв. м. Пресс-служба ДЧС Алматинской области

Возгорание локализовано в 10:35 и ликвидировано в 10:50 на общей площади 50 кв. м.

В результате чрезвычайного происшествия пять человек получили травмы средний тяжести, один человек погиб.

В тушении принимали участие 15 сотрудников и четыре единицы техники ДЧС Алматинской области, а также выезжали сотрудники полиции, три бригады скорой помощи и другие службы взаимодействия.