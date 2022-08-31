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ХК "Сарыарка" и Parimatch провели благотворительный матч для шахтеров

спорт Фото: Parimatch
В минувшую пятницу, 26 августа, при поддержке беттинг-компании Parimatch прошел благотворительный хоккейный матч "Сарыарка" – "Кулагер", посвященный Дню шахтера, передает Zakon.kz.

Поединок состоялся в рамках группового этапа регулярного чемпионата "Parimatch – Qazaqstan Kubogy 2022". Решение приурочить матч ко Дню шахтера было принято заблаговременно руководством ХК "Сарыарка" и генеральным партнером клуба Parimatch.

Почтение ветеранов, заслуженных деятелей города, героев шахтерского труда, а также поддержка уязвимых слоев населения и помощь нуждающимся всегда были ключевыми задачами нашего клуба как организации, которая нацелена развивать спорт и улучшать качество жизни населения, – прокомментировал Данияр Зекенов, руководитель пресс-центра хоккейного клуба.

спорт

Фото: Parimatch

В честь профессионального праздника вход шахтерам и их семьям был бесплатным. Игра началась символичным вбрасыванием шайбы на лед специальным гостем – Жанатом Ашимовым, ветераном труда Карагандинского угольного бассейна, почетным работником угольной промышленности РК и членом общественного объединения Угольного департамента ветеранов АО "Арселлор Миттал" Темиртау.

хоккей

Фото: Parimatch

Почетным гостям были предоставлены самые лучшие места на арене, еда и напитки, а также памятные фотографии и подарки. Кроме того, Parimatch разыграл среди присутствующих шахтеров iPhone 13.

Победителем стал 81-летний Борис Сахаров, кавалер знака "Шахтерская слава" трех степеней. Свой приз ветеран шахтерского труда получил на церемонии вручения сразу же после окончания матча.

хоккей

Фото: Parimatch

ХК "Сарыарка" порадовала болельщиков не только подарками, но и зрелищной игрой. После затяжной схватки "карагандинские орлы" взяли верх над противником благодаря дублю нападающего Андрея Лагунова.

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