60-летняя жительница Конаева попала в больницу после конфликта с рабочим
Фото: Zakon.kz
Работник частной организации по предоставлению питьевой воды 29 августа повздорил с пожилой женщиной из-за задолженности. Конфликт произошел на территории дачного кооператива "Алтын-Алма". Очевидцы сняли инцидент на видео, на которое обратили внимание в полиции, передает Zakon.kz.
Словесная перепалка переросла в рукоприкладство. В результате 60-летняя жительница госпитализирована в Центральную городскую больницу. Правонарушение зарегистрировано в Управлении полиции города Конаева. Пресс-служба Департамента полиции Алматинской области
Как уточняется, в настоящее время проводятся все необходимые процессуальные мероприятия.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ