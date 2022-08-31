60-летняя жительница Конаева попала в больницу после конфликта с рабочим

Фото: Zakon.kz

Работник частной организации по предоставлению питьевой воды 29 августа повздорил с пожилой женщиной из-за задолженности. Конфликт произошел на территории дачного кооператива "Алтын-Алма". Очевидцы сняли инцидент на видео, на которое обратили внимание в полиции, передает Zakon.kz.

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