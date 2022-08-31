Мужчина угрожал взорвать газовый баллон и сброситься с пятого этажа в Кокшетау

Полицейские предполагают, что 37-летний житель областного центра находился в состоянии наркотического опьянения. Он закрылся в своей квартире и отказывался открывать родным, передает Zakon.kz.

Прибывшие на место происшествия полицейские в квартире жилого дома обнаружили мужчину, который угрожал взорвать газовый баллон или покончить с собой, бросившись с пятого этажа квартиры. В целях безопасности сотрудники полиции эвакуировали жильцов подъезда. Пресс-служба Департамента полиции Акмолинской области

Сообщается, что полицейские отвлекали мужчину разговорами в тот момент, когда сотрудники спецподразделений, проникнув в квартиру, схватили и втащили его с окна.

В настоящее время досудебное расследование по факту продолжается и находится в производстве следователей УП города Кокшетау.

Задержанный мужчина помещен в психиатрический диспансер.