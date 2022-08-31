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Жара до +39 и шквал ожидаются в Казахстане 1 сентября

жара Фото: Zakon.kz
Штормовое предупреждение объявлено в 12 областях страны. Об этом сообщили в РГП "Казгидромет", передает Zakon.kz.

Днем в Западно-Казахстанской области ветер юго-западный, южный, днем на юго-востоке области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохраняется сильная жара +35°, чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юге, востоке и в центре Карагандинской области ожидается сильная жара +35°.

Днем на большей части Улытауской области ожидается сильная жара +35...+38°.

Днем в северной половине Акмолинской области ожидается ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 м/с.

На большей части Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в Атырауской области сохраняется сильная жара до +39°. На западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем сохраняется сильная жара +38°.

На юге Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе Актюбинской области ожидается ветер юго-западный, южный, порывы 15 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара +35...+38°. На большей части области – чрезвычайная пожароопасность. В Актобе днем сохраняется сильная жара +3...+36°.

Днем на севере Павлодарской области ожидается гроза. Ветер западный, порывы 15-20 м/с.

Днем на западе Костанайской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, днем на западе области порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара до +37°, в центре и на юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае днем ожидается сильная жара +35°.

Днем на севере Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, днем на севере, юге, востоке области 15-20, порывы 23 м/с. В Петропавловске днем ожидается ветер юго-западный, западный 15-20, порывы 23 м/с.

Днем на востоке Жетысуской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с.

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Елена Беляева
Казгидромет
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