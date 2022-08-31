Лифты в Караганде обслуживали компании без разрешения на работу
Жалоба касалась проведения закупа услуг по техническому обслуживанию лифтов ИП "General Electric", ИП "Elevator" и Варнело В.Б. Выяснилось, что данные организации оказывали услуги по аттестованным видам работ в области промышленной безопасности, не имея при этом соответствующие аттестаты на право проведения работ в данной сфере.
Сообщается, что на компании составлены протоколы об административном правонарушении по статье 463 части 1 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях" за занятие предпринимательской деятельностью без соответствующего разрешения.
Материалы административного дела направлены в административные суды по месту их регистрации для привлечения к административной ответственности. Департаментом в адрес руководителей организаций, аттестованных на право проведения работ в области промышленной безопасности, направлены письма о недопущении использования аттестатов для проведения других видов работ. Пресс-служба Комитета промышленной безопасности МЧС РК
В соответствии с пунктом 1 статьи 72 Закона РК «О гражданской защите» аттестации подлежат юридические лица на право:
проведения экспертизы промышленной безопасности;
подготовки, переподготовки специалистов, работников в области промышленной безопасности;
проведения экспертизы в области взрывных работ;
проведения технического обслуживания газопотребляющих систем;
проведения монтажа, технического обслуживания, технического диагностирования, технического освидетельствования и ремонта лифтов, эскалаторов, траволаторов, а также подъемников для лиц с инвалидностью.
Комитет предупреждает о недопущении использования аттестата для проведения других видов работ.