Лифты в Караганде обслуживали компании без разрешения на работу

Департамент Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям РК по Карагандинской области выявил нарушения после обращения республиканской общественной организации "Әділдік жолы", передает Zakon.kz.

Жалоба касалась проведения закупа услуг по техническому обслуживанию лифтов ИП "General Electric", ИП "Elevator" и Варнело В.Б. Выяснилось, что данные организации оказывали услуги по аттестованным видам работ в области промышленной безопасности, не имея при этом соответствующие аттестаты на право проведения работ в данной сфере.

Сообщается, что на компании составлены протоколы об административном правонарушении по статье 463 части 1 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях" за занятие предпринимательской деятельностью без соответствующего разрешения.

Материалы административного дела направлены в административные суды по месту их регистрации для привлечения к административной ответственности. Департаментом в адрес руководителей организаций, аттестованных на право проведения работ в области промышленной безопасности, направлены письма о недопущении использования аттестатов для проведения других видов работ. Пресс-служба Комитета промышленной безопасности МЧС РК

В соответствии с пунктом 1 статьи 72 Закона РК «О гражданской защите» аттестации подлежат юридические лица на право:

проведения экспертизы промышленной безопасности;

подготовки, переподготовки специалистов, работников в области промышленной безопасности;

проведения экспертизы в области взрывных работ;

проведения технического обслуживания газопотребляющих систем;

проведения монтажа, технического обслуживания, технического диагностирования, технического освидетельствования и ремонта лифтов, эскалаторов, траволаторов, а также подъемников для лиц с инвалидностью.