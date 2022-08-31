Рабочий погиб в водопроводном колодце в Петропавловске
Фото: polisia.kz
Во время очистки водопроводных колодцев возле строительного объекта от испарений пострадали трое рабочих в возрасте 28, 20 и 18 лет. Один из них, 20-летний парень, скончался на месте, передает Zakon.kz.
Сообщается, что двое других пострадавших госпитализированы в медицинские учреждения города.
Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 156 УК РК "Нарушение правил охраны труда".
Назначены экспертизы.
Проводятся следственные действия, направленные на исследование обстоятельств дела, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение. Также будет определена вина подрядных организаций по соблюдению требований производственной безопасности при выполнении работ. Управление полиции города Петропавловска
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