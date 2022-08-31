Рабочий погиб в водопроводном колодце в Петропавловске

Фото: polisia.kz

Во время очистки водопроводных колодцев возле строительного объекта от испарений пострадали трое рабочих в возрасте 28, 20 и 18 лет. Один из них, 20-летний парень, скончался на месте, передает Zakon.kz.

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