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Ситуация в Украине: Испания направила Киеву военную помощь, Зеленский призвал запретить трансляцию росСМИ в ЕС

Украина Фото: pixabay
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европейский союз должен ввести запрет на работу на своей территории для государственных телевизионных каналов России, передает Zakon.kz.

  • Евросоюз приостановит соглашение с Россией об упрощенном визовом режиме — глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

  • Также ЕС принял решение не признавать российские паспорта, выданные на захваченных украинских территориях.

  • Песков: РФ отслеживает ситуацию с решением ЕС по визам для россиян. Если для них будут ограничения, то европейцы будут сталкиваться с такими же сложностями в России.

  • Также Песков: Слова Эрдогана о том, что Крым должен быть украинским, не мешают сотрудничеству с Анкарой по разрешению конфликта Москвы и Киева.

  • Беларусь хотят признать страной-спонсором терроризма в Украине: депутаты Рады зарегистрировали проект постановления об обращении к ООН, ПАСЕ, а также другим международным организациям, парламентам и правительствам.

  • Предотвращение ядерной аварии — это главная цель миссии МАГАТЭ на ЗАЭС — гендиректор организации Рафаэль Гросси.

  • Правительство Испании направило на Украину два самолета и шесть грузовиков с военной помощью, в том числе боеприпасы для тяжелых артиллерийских вооружений.

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Россия Ситуация в Украине Европейский Союз Венгрия
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