Ситуация в Украине: Испания направила Киеву военную помощь, Зеленский призвал запретить трансляцию росСМИ в ЕС

Евросоюз приостановит соглашение с Россией об упрощенном визовом режиме — глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Также ЕС принял решение не признавать российские паспорта, выданные на захваченных украинских территориях.

Песков: РФ отслеживает ситуацию с решением ЕС по визам для россиян. Если для них будут ограничения, то европейцы будут сталкиваться с такими же сложностями в России.

Также Песков: Слова Эрдогана о том, что Крым должен быть украинским, не мешают сотрудничеству с Анкарой по разрешению конфликта Москвы и Киева.

Беларусь хотят признать страной-спонсором терроризма в Украине: депутаты Рады зарегистрировали проект постановления об обращении к ООН, ПАСЕ, а также другим международным организациям, парламентам и правительствам.

Предотвращение ядерной аварии — это главная цель миссии МАГАТЭ на ЗАЭС — гендиректор организации Рафаэль Гросси.