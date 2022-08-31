Ситуация в Украине: Испания направила Киеву военную помощь, Зеленский призвал запретить трансляцию росСМИ в ЕС
Евросоюз приостановит соглашение с Россией об упрощенном визовом режиме — глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Также ЕС принял решение не признавать российские паспорта, выданные на захваченных украинских территориях.
Песков: РФ отслеживает ситуацию с решением ЕС по визам для россиян. Если для них будут ограничения, то европейцы будут сталкиваться с такими же сложностями в России.
Также Песков: Слова Эрдогана о том, что Крым должен быть украинским, не мешают сотрудничеству с Анкарой по разрешению конфликта Москвы и Киева.
Беларусь хотят признать страной-спонсором терроризма в Украине: депутаты Рады зарегистрировали проект постановления об обращении к ООН, ПАСЕ, а также другим международным организациям, парламентам и правительствам.
Предотвращение ядерной аварии — это главная цель миссии МАГАТЭ на ЗАЭС — гендиректор организации Рафаэль Гросси.
Правительство Испании направило на Украину два самолета и шесть грузовиков с военной помощью, в том числе боеприпасы для тяжелых артиллерийских вооружений.