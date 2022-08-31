Число случаев смерти от коронавируса в мире может увеличиться зимой – ВОЗ

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что, несмотря на явное снижение смертности, с наступлением в Северном полушарии холодов в ближайшие месяцы можно ожидать увеличения госпитализаций и летальных исходов, передает Zakon.kz.

По словам главы ВОЗ, пишет ТАСС, циркулирующие сейчас подвиды "омикрон-штамма" являются "более заразными, чем их предшественники, и сохраняется риск появления еще более заразных и более опасных вариантов" коронавируса.

Сообщается, что охват прививками людей из групп наибольшего риска "остается слишком низким, особенно в странах с низкими доходами", констатировал гендиректор. Но и в государствах с высокими доходами все еще не вакцинированы 30% работников здравоохранения и 20% людей пожилого возраста.

Эти пробелы в вакцинации представляют риск для всех нас. Поэтому, пожалуйста, вакцинируйтесь, если вы еще этого не сделали, и сделайте бустерную прививку, если это вам рекомендовано, – резюмировал Гебрейесус.

По состоянию на 30 августа в ВОЗ поступили сведения о 599 071 265 инфицированных и 6 467 023 умерших с начала пандемии.