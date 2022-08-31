Астанчан предупредили об увеличении трафика на дорогах с 1 сентября

В столичном акимате попросили жителей и гостей города заранее планировать свои маршруты, так как окончен сезон отпусков и на некоторых улицах продолжаются дорожные работы, передает Zakon.kz.

Управлению транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города поручено обеспечить максимальный выход на линию общественного транспорта, направить дополнительное количество автобусов на маршруты, которые пользуются наибольшим спросом. До конца текущего года в столице планируется запустить на линию еще 100 новых электроавтобусов. Пресс-служба акимата города Нур-Султана

Уточняется, что в целях разгрузки улиц в августе этого года открыто движение по новому мосту Улы дала. Мост позволяет частично разгрузить пр. Мангилик ел, ул. А. Байтурсынова, Р. Кошкарбаева, Ж. Нажимеденова, район Nova city, аллею "Мынжылдык", повысить доступность нового вокзала "Нурлы жол", ЖМ Тельман и Промышленный, района гипермаркета Метро, пр. Жумабаева, ул. Жургенова и др.

Также ведется строительство улицы А62 (на участке от улицы А91 до трассы Нур-Султан – Караганда). Здесь планируется обеспечить проезд уже осенью текущего года. Данная улица позволит обеспечить транспортное сообщение между Карагандинской трассой и железнодорожным вокзалом "Нурлы Жол" и левобережной частью города. Еще один автомобильный мост – по пр. Тауелсиздик через р. Есиль – планируется открыть в следующем году.