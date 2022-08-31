Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Полицейские в Алматы навестили спасенного из уличного туалета ребенка

полицейский навестил пострадавшего Фото: polisia.kz
Капитан полиции Нуржан Шатунов и лейтенант полиции Газиз Хамаскалиев посетили новорожденного в больнице. По словам врачей, состояние малыша стабильно тяжелое, передает Zakon.kz.
Мы знаем, что за жизнь Батыра, так мы его назвали с коллегами, борются лучшие врачи. Спасибо им большое. Он сейчас в реанимации. Мы привезли малышу средства первой необходимости. Желаем ему крепкого здоровья и долгих лет жизни, – отметил участковый инспектор по делам несовершеннолетних Управления полиции Турксибского района Нуржан Шатунов.

26 августа несовершеннолетняя родила в уличном туалете. Малыш родился недоношенным на сроке 21-22 недели. По словам мамы девушки, она не знала о беременности своей дочери. По данному факту начато расследование. Обстоятельства устанавливаются.

Новость по теме

Несовершеннолетняя родила в уличном туалете в Алматы: малыша спасли полицейские

17-летняя мама ребенка тоже находится в больнице. Ее состояние на данный момент средней степени тяжести.

Два полицейских спасли ребенка. Чтобы достать его из выгребной ямы, они разобрали доски с пола туалета. Приказом министра внутренних дел Марата Ахметжанова капитан полиции Нуржан Шатунов получил звание майора за добросовестное исполнение своих служебных обязанностей.

Читайте также

Астанчан предупредили об увеличении трафика на дорогах с 1 сентября

Жара до +39 и шквал ожидаются в Казахстане 1 сентября

Биржевые торги дизельным топливом приостановили в Казахстане: АЗС накажут

Елена Беляева
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ситуация в Украине 30 августа
Ситуация в Украине: Германия приостанавливает визовый режим с Россией, в США считают, что реакторы ЗАЭС надо остановить
Мирзагалиеву и Магауову объявлены строгие выговоры
Мирзагалиеву и Магауову объявлены строгие выговоры
прогноз, курс, осень
Что будет с курсом тенге этой осенью – прогнозы экономиста
курсы валют
Курсы валют на 31 августа в обменных пунктах Казахстана
Умер Михаил Горбачев
Умер Михаил Горбачев
Ерлана Тургумбаева допросили по делу о январских беспорядках
Ерлана Тургумбаева допросили по делу о январских беспорядках
Дархан Сатыбалды назначен акимом Туркестанской области
Дархан Сатыбалды назначен акимом Туркестанской области
задержание рейдерский захват
Появились новые подробности по рейдерскому захвату бизнеса в Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления