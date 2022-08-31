Полицейские в Алматы навестили спасенного из уличного туалета ребенка

Капитан полиции Нуржан Шатунов и лейтенант полиции Газиз Хамаскалиев посетили новорожденного в больнице. По словам врачей, состояние малыша стабильно тяжелое, передает Zakon.kz.

Мы знаем, что за жизнь Батыра, так мы его назвали с коллегами, борются лучшие врачи. Спасибо им большое. Он сейчас в реанимации. Мы привезли малышу средства первой необходимости. Желаем ему крепкого здоровья и долгих лет жизни, – отметил участковый инспектор по делам несовершеннолетних Управления полиции Турксибского района Нуржан Шатунов.

26 августа несовершеннолетняя родила в уличном туалете. Малыш родился недоношенным на сроке 21-22 недели. По словам мамы девушки, она не знала о беременности своей дочери. По данному факту начато расследование. Обстоятельства устанавливаются.

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17-летняя мама ребенка тоже находится в больнице. Ее состояние на данный момент средней степени тяжести.

Два полицейских спасли ребенка. Чтобы достать его из выгребной ямы, они разобрали доски с пола туалета. Приказом министра внутренних дел Марата Ахметжанова капитан полиции Нуржан Шатунов получил звание майора за добросовестное исполнение своих служебных обязанностей.